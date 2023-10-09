Трое новосибирцев «хакнули» банки — похищено свыше 7 миллионов рублей

В Новосибирске задержали троих хакеров, подозреваемых в хищении денег из банков

В Новосибирске задержали трех человек, подозреваемых в хищении банковских средств через терминалы. Могло быть похищено свыше 7 миллионов рублей, принадлежащих финансовым организациям.