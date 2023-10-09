Трое новосибирцев «хакнули» банки — похищено свыше 7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На данный момент задержано трое подозреваемых. Об иных членах преступной группировки не сообщаются.
«Троих жителей Новосибирска обвиняют в хищении денег нескольких крупных новосибирских банков с использованием электронных средств платежа (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области.
Сейчас силовики заняты выявлением других преступных эпизодов. Хакеры могут получить более десяти лет лишения свободы.