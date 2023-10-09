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В Новосибирске задержали хакеров, грабящих банки

Трое новосибирцев «хакнули» банки — похищено свыше 7 миллионов рублей

9 октября 2023, 10:50
Фото: 1MI
В Новосибирске задержали хакеров, грабящих банки

В Новосибирске задержали троих хакеров, подозреваемых в хищении денег из банков

В Новосибирске задержали трех человек, подозреваемых в хищении банковских средств через терминалы. Могло быть похищено свыше 7 миллионов рублей, принадлежащих финансовым организациям.

На данный момент задержано трое подозреваемых. Об иных членах преступной группировки не сообщаются.

«Троих жителей Новосибирска обвиняют в хищении денег нескольких крупных новосибирских банков с использованием электронных средств платежа (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области.

Сейчас силовики заняты выявлением других преступных эпизодов. Хакеры могут получить более десяти лет лишения свободы.

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#Новосибирск#ФСБ#Банк#Мошенники#Александр Ляхов#Хакеры
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