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В Новосибирске на беременную девушку напал незнакомец с отверткой

В Новосибирске на беременную девушку напал незнакомец с отверткой

9 октября 2023, 06:29
Фото: 1MI
Мужчина с отверткой выследил беременную женщину и напал на нее у двери квартиры в Новосибирске. Свое лицо он скрыл под медицинской маской.

Как пишет «КП-Новосибирск», инцидент произошел 4 октября на улице Тюленина. Беременную девушку и ее 5-летнего сына напугал мужчина, который преследовал их с отверткой в руках.

Они зашли в подъезд своего дома, а незнакомец юркнул вслед за ними. Пока сибирячка открывала дверь, за ними наблюдал мужчина. Увидев его, она резко затащила ребенка в квартиру и закрыла дверь на все замки. Дебошир в этот момент подбежал и начал пинать дверь.

Прибывшие полицейские приняли от девушки заявление. После проверили записи с камер видеонаблюдения и задержали «маньяка» с отверткой.

Оказалось, этот молодой человек болен — его отправили в психиатрическую больницу. Он часто разгуливает в медицинской маске по району и ищет свою бывшую девушку.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Полиция#Маньяк#18+
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