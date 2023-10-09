В Новосибирске на беременную девушку напал незнакомец с отверткой

Они зашли в подъезд своего дома, а незнакомец юркнул вслед за ними. Пока сибирячка открывала дверь, за ними наблюдал мужчина. Увидев его, она резко затащила ребенка в квартиру и закрыла дверь на все замки. Дебошир в этот момент подбежал и начал пинать дверь.