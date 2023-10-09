В Новосибирске на беременную девушку напал незнакомец с отверткой

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Как пишет «КП-Новосибирск», инцидент произошел 4 октября на улице Тюленина. Беременную девушку и ее 5-летнего сына напугал мужчина, который преследовал их с отверткой в руках.
Они зашли в подъезд своего дома, а незнакомец юркнул вслед за ними. Пока сибирячка открывала дверь, за ними наблюдал мужчина. Увидев его, она резко затащила ребенка в квартиру и закрыла дверь на все замки. Дебошир в этот момент подбежал и начал пинать дверь.
Прибывшие полицейские приняли от девушки заявление. После проверили записи с камер видеонаблюдения и задержали «маньяка» с отверткой.
Оказалось, этот молодой человек болен — его отправили в психиатрическую больницу. Он часто разгуливает в медицинской маске по району и ищет свою бывшую девушку.