В Новосибирске нашли легендарный плавучий фонтан с Оби

Впервые плавучий фонтан заработал в 2003 году, он состоял из трех чаш, а высота водяных струй достигала 32 метров. Последний раз любоваться им можно было в 2019 году, да и то, из трех сферических конструкций удалось запустить только одну. Тогда руководитель МУП «Горфонтан» Валерий Науменко объяснял, что техническое состояние плавучего фонтана плохое, а самая большая проблема состоит в том, чтобы найти речной кран, который смог бы поднять элементы водного каскада.