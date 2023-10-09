В Новосибирске нашли легендарный плавучий фонтан с Оби

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
Одну из трех чаш плавающего фонтана, который ранее работал около набережной в районе парка «Городское начало», обнаружили любители городской истории во время экскурсии по знаменитому району Нахаловка. Конструкцию нашли недалеко от берега Оби, в районе пескобазы в Железнодорожном районе.
«Фонтан стоит на берегу рядом с кучами строительного мусора: плит и свай. Издалека кажется, что вполне целый, но вряд ли столько лет ссылки прошли для него даром. Охраны мы не увидели. Очень жаль, что действительно радующая глаз достопримечательность Новосибирска пропадает впустую», — рассказала редакции краевед и экскурсовод Наталья Липатникова.
Летом 2023 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему красивый водный каскад больше никогда не появится в районе набережной.
Впервые плавучий фонтан заработал в 2003 году, он состоял из трех чаш, а высота водяных струй достигала 32 метров. Последний раз любоваться им можно было в 2019 году, да и то, из трех сферических конструкций удалось запустить только одну. Тогда руководитель МУП «Горфонтан» Валерий Науменко объяснял, что техническое состояние плавучего фонтана плохое, а самая большая проблема состоит в том, чтобы найти речной кран, который смог бы поднять элементы водного каскада.