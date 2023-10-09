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Мальчик ушел из дома и не вернулся

В Новосибирске загадочно исчез 12-летний подросток — у него с собой синий скейтборд

9 октября 2023, 05:33
Фото: ЛизаАлерт
Мальчик ушел из дома и не вернулся

В Новосибирске пропал 12-летний подросток с синим скейтбордом

В Новосибирске пропал 12-летний подросток, о чем сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как уточнили волонтеры поискового отряда, пропал Егор Игнатенко. Мальчику 12 лет. Он бесследно исчез 8 октября 2023 года в Калининском районе Новосибирска.

Приметы пропавшего: рост 145 см, нормальное телосложение, волосы русые, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую толстовку, черные туфли. С собой у подросткам был синий скейтборд.

Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просьба позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.

Под Новосибирском завершены поиски пропавшего 12-летнего подростка
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#Общество#Новосибирск#Дети#Пропажа#Подростки#Эмилия Губарева
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