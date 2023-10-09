В Новосибирске загадочно исчез 12-летний подросток — у него с собой синий скейтборд

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Как уточнили волонтеры поискового отряда, пропал Егор Игнатенко. Мальчику 12 лет. Он бесследно исчез 8 октября 2023 года в Калининском районе Новосибирска.
Приметы пропавшего: рост 145 см, нормальное телосложение, волосы русые, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую толстовку, черные туфли. С собой у подросткам был синий скейтборд.
Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просьба позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.