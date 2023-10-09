В сезон ОРВИ новосибирцев продолжают массово кусать клещи

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«Продолжается сезон ОРВИ, зарегистрировано 25910 случаев заболевания. Случаи гриппа не зарегистрированы», — рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Вакцинация от гриппа продолжается. Зарегистрировано 16 случаев короновирусной инфекции, госпитализация с этим заболеванием не потребовалась никому из заболевших.
В связи теплой погодой новосибирцы продолжают обращаться с укусами клеща. В Новосибирской области на прошлой неделе зарегистрировано 403 обращения с укусами клеща. Из них 9 обратившимся потребовалась госпитализация в связи с подозрением на клещевой энцефалит.
Это высокие показатели для октября, на прошлой неделе от укусов клеща пострадали более 500 человек.