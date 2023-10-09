В сезон ОРВИ новосибирцев продолжают массово кусать клещи

В связи теплой погодой новосибирцы продолжают обращаться с укусами клеща. В Новосибирской области на прошлой неделе зарегистрировано 403 обращения с укусами клеща. Из них 9 обратившимся потребовалась госпитализация в связи с подозрением на клещевой энцефалит.