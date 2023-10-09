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Сезон ОРВИ продолжается, случаев гриппа пока не зафиксировано.

В сезон ОРВИ новосибирцев продолжают массово кусать клещи

9 октября 2023, 05:08
Фото: 1MI
Сезон ОРВИ продолжается, случаев гриппа пока не зафиксировано.

В Новосибирске продолжается сезон ОРВИ — заболели 25 910 человек

Доклад о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Новосибирской области представил министр здравоохранения Константин Хальзов 9 октября, на оперативном совещании в правительстве региона. Помимо ОРВИ жители массово обращались с укусами клещей.

«Продолжается сезон ОРВИ, зарегистрировано 25910 случаев заболевания. Случаи гриппа не зарегистрированы», — рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Вакцинация от гриппа продолжается. Зарегистрировано 16 случаев короновирусной инфекции, госпитализация с этим заболеванием не потребовалась никому из заболевших.

В связи теплой погодой новосибирцы продолжают обращаться с укусами клеща. В Новосибирской области на прошлой неделе зарегистрировано 403 обращения с укусами клеща. Из них 9 обратившимся потребовалась госпитализация в связи с подозрением на клещевой энцефалит.

Клещи нападают на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек
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Это высокие показатели для октября, на прошлой неделе от укусов клеща пострадали более 500 человек.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Ольга Храмушкина#Клещи
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