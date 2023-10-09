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Posted 9 октября 2023, 09:06

Published 9 октября 2023, 09:06

Modified 9 октября 2023, 09:08

Updated 9 октября 2023, 09:08

Волейболисты новосибирского «Локомотива» завоевали бронзу Кубка Столетия

9 октября 2023, 09:06
Волейбольный клуб «Локомотив» завоевал бронзу Кубка Столетия, обыграв питерский «Зенит» со счетом 3:0, в турнире посвященном вековому юбилею российского волейбола.

Волейбольная команда из Новосибирска «Локомотив-Новосибирск», выиграла бронзовую медаль на Кубке Столетия. В финальном матче за третье место они встретились с питерским «Зенитом».

Турнир был организован в честь столетия российского волейбола и прошел 8 октября в Калининграде. Как уточнили в правительстве, кубок Столетия — это новый турнир, посвященный 100-летию отечественного волейбола. Участие в нем приняли восемь сильнейших клубов Суперлиги.

«Локомотив-Новосибирск» победил «Зенит» со счетом 3:0. Первое место на Кубке Столетия заняла волейбольная команда из Москвы, «Динамо». Игрок новосибирского «Локомотива» Константин Абаев, который блестяще провел бронзовый матч, получил звание лучшего игрока Кубка Столетия.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Волейбол
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