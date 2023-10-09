Волейболисты новосибирского «Локомотива» завоевали бронзу Кубка Столетия

Турнир был организован в честь столетия российского волейбола и прошел 8 октября в Калининграде. Как уточнили в правительстве, кубок Столетия — это новый турнир, посвященный 100-летию отечественного волейбола. Участие в нем приняли восемь сильнейших клубов Суперлиги.