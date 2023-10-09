Здание центра здоровья и спорта продают в Новосибирске за 230 млн рублей

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
Центр расположен в Троллейном микрорайоне Ленинского района и имеет общую площадь более 3 тысяч квадратных метров. Здание было построено в 2016 году и состоит из 7 этажей, включая подвал.
Первый этаж центра предлагает бассейн длиной 25 метров и сауну. На втором этаже расположены два небольших детских бассейна.
Спортивные залы размещены на третьем этаже, а на четвертом — раздевалки с финскими банями. Тренажерный зал занимает пятый этаж, офисы находятся на шестом этаже.