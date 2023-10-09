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В здании есть бассейн

Здание центра здоровья и спорта продают в Новосибирске за 230 млн рублей

9 октября 2023, 02:33
Фото: 1MI
В здании есть бассейн
В Новосибирске выставлено на продажу здание центра для здоровья, спорта и отдыха «Акватонус» за сумму в 230 миллионов рублей. Объявление об этом размещено на одном из бесплатных сайтов.

Центр расположен в Троллейном микрорайоне Ленинского района и имеет общую площадь более 3 тысяч квадратных метров. Здание было построено в 2016 году и состоит из 7 этажей, включая подвал.

Первый этаж центра предлагает бассейн длиной 25 метров и сауну. На втором этаже расположены два небольших детских бассейна.

Спортивные залы размещены на третьем этаже, а на четвертом — раздевалки с финскими банями. Тренажерный зал занимает пятый этаж, офисы находятся на шестом этаже.

ЛДС продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей
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#Спорт#Общество#Новосибирск#Бассейн#Продажа#Здание#Эмилия Губарева
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