Жители новосибирского микрорайона «Европейский берег» требуют снести дамбу в Оби

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Жители микрорайона «Европейский берег» записали эмоциональное видеообращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг возведения дамбы, соединяющей правый берег Оби с островом Высокий. По мнению активистов, именно возведение земляной насыпи привело к обмелению речного рукава.
«Мы стоим на набережной, на берегу реки, которой уже нет. Еще совсем недавно здесь было много воды и ходили лодки, а сейчас посмотрите: река зарастает травой и деревьями. Река постепенно превращается в болото», — говорят люди.
Сейчас жители собирают подписи под письмом, адресованным главе региона и мэру Новосибирска, в котором требуют снести дамбу. Люди напоминают, что еще в 2014 году городская прокуратура признала дамбу незаконной и выдала городским властям предписание снести ее.
Дамбу соорудило ООО «Альфа», которое в 2014 году получило от мэрии разрешение на строительство гостиницы и яхт-клуба на острове Высокий.
«Несмотря на истечение срока действия разрешения на строительство, а также отсутствия какой-либо иной разрешительной документации, застройщик вплоть до настоящего времени не принимает никаких мер по демонтажу незаконно возведенной дамбы, а лишь напротив, наращивает объемы строительной техники, чем причиняет существенный ущерб окружающей среде. Продолжается вырубка леса на острове, а сама территория острова искусственно увеличивается в объемах за счет осушения устья реки, что ведет к настоящей экологической катастрофе!», — говорится в письме жителей «Европейского берега».
Дело о сносе дамбы по иску новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Цуканова уже более полугода рассматривает Центральный суд Новосибирска. Однако, по мнению авторов обращения к властям, ответчики сознательно затягивают процесс. Ближайшее заседание суда назначено на 10 октября.
ООО «Альфа» принадлежит известному новосибирскому девелоперу Тимуру Саттарову (25%) и его деловым партнером Ольге Гребенюк (25%) и Андрею Воронову (50%). Директором компании числится Тимур Саттаров. По данным системы «СПАРК» чистая прибыль ООО «Альфа» по итогам 2022 года составила 94 тысячи рублей. «СПАРК» относит компанию к категории организаций с высоким индексом финансового риска.