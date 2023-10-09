Жители новосибирского микрорайона «Европейский берег» требуют снести дамбу в Оби

«Несмотря на истечение срока действия разрешения на строительство, а также отсутствия какой-либо иной разрешительной документации, застройщик вплоть до настоящего времени не принимает никаких мер по демонтажу незаконно возведенной дамбы, а лишь напротив, наращивает объемы строительной техники, чем причиняет существенный ущерб окружающей среде. Продолжается вырубка леса на острове, а сама территория острова искусственно увеличивается в объемах за счет осушения устья реки, что ведет к настоящей экологической катастрофе!», — говорится в письме жителей «Европейского берега».