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Мальчик пострадал

17-летний подросток получил травму в новосибирском автобусе № 95

10 октября 2023, 01:24
Фото: ГИБДД по НСО
Мальчик пострадал
В Заельцовском районе Новосибирска 17-летний юноша получил травму в автобусе № 95 из-за резкого торможения водителя.

В Новосибирске 17-летний парень получил травму в автобусе под номером 95. Эту информацию предоставили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Молодой человек упал, когда автобус двигался по своему направлению. ДТП произошло утром в понедельник, 9 октября, в Заельцовском районе. 40-летний водитель резко затормозил возле дома № 179 на улице Дуси Ковальчук.

Правоохранительные органы проводят проверку по поводу этой аварии. Пострадавшего подростка доставили в больницу.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Автобус#Травма#Эмилия Губарева#Подросток
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