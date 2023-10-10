17-летний подросток получил травму в новосибирском автобусе № 95

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
В Новосибирске 17-летний парень получил травму в автобусе под номером 95. Эту информацию предоставили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Молодой человек упал, когда автобус двигался по своему направлению. ДТП произошло утром в понедельник, 9 октября, в Заельцовском районе. 40-летний водитель резко затормозил возле дома № 179 на улице Дуси Ковальчук.
Правоохранительные органы проводят проверку по поводу этой аварии. Пострадавшего подростка доставили в больницу.