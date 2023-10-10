795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон

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Published Сегодня, 01:43
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Только на прошедшей неделе 33 нелегала покинули областную столицу. В среднем, еженедельно страну покидают около 50 мигрантов из Новосибирска. Чаще всего это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Соблюдение закона нарушают как мужчины, так и женщины.
Например, недавно была выдворена из страны 24-летняя гражданка Узбекистана, которая приехала в Новосибирск вместе с мужем и ребенком для заработков. Когда истек срок действия ее визы, она не покинула Россию и оставалась здесь нелегально. В результате приставам пришлось выслать ее из страны принудительно.
Всех нарушителей миграционного законодательства судебные приставы сопровождают до пункта пропуска через границу Российской Федерации, чтобы убедиться в их фактическом выезде из страны.