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Некоторые мигранты пребывают в России незаконно

795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон

10 октября 2023, 01:43
Фото: Midjourney
Некоторые мигранты пребывают в России незаконно

Из Новосибирской области выдворили 795 мигрантов в 2023 году

В 2023 году из Новосибирской области было выдворено 795 нелегальных мигрантов за период девяти месяцев. Информацию об этом предоставили в управлении ФССП России по региону.

Только на прошедшей неделе 33 нелегала покинули областную столицу. В среднем, еженедельно страну покидают около 50 мигрантов из Новосибирска. Чаще всего это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Соблюдение закона нарушают как мужчины, так и женщины.

Например, недавно была выдворена из страны 24-летняя гражданка Узбекистана, которая приехала в Новосибирск вместе с мужем и ребенком для заработков. Когда истек срок действия ее визы, она не покинула Россию и оставалась здесь нелегально. В результате приставам пришлось выслать ее из страны принудительно.

Всех нарушителей миграционного законодательства судебные приставы сопровождают до пункта пропуска через границу Российской Федерации, чтобы убедиться в их фактическом выезде из страны.

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#Общество#Новосибирск#Приставы#Мигранты#Эмилия Губарева
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