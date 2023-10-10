795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон

Например, недавно была выдворена из страны 24-летняя гражданка Узбекистана, которая приехала в Новосибирск вместе с мужем и ребенком для заработков. Когда истек срок действия ее визы, она не покинула Россию и оставалась здесь нелегально. В результате приставам пришлось выслать ее из страны принудительно.