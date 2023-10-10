Чудовищная пробка сковала Бердское шоссе — у «Планетария» столкнулись фура и иномарка

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:08
Дорожный коллапс возник из-за двух ДТП, которые произошли возле «Планетария». Всего в нескольких метрах друг от друга столкнулись машины в левом и среднем рядах.
«Мы просто стоим на одном месте уже полчаса. Движения просто нет», — сетую сибиряки.
Очевидцы рассказали, что недалеко от гипермаркета «Метро» грузовик протаранил легковушку и сам загорелся. Иномарка всмятку, детали от нее разлетелись по всей дороге. Из-за этого другим водителям сейчас трудно там проехать.
О пострадавших пока не сообщалось. На место аварии уже выехали сотрудники ГИБДД. Комментарии обещали дать позже.
Напомним, утром 10 сентября жесткое ДТП произошло на трассе в Новосибирской области. Погиб водитель легковушки, водитель другой и его пассажир попали в больницу.