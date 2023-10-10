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В Новосибирске образовалась пробка на Бердском шоссе из-за двух ДТП

Чудовищная пробка сковала Бердское шоссе — у «Планетария» столкнулись фура и иномарка

10 октября 2023, 09:00
Фото: 2ГИС

В Новосибирске образовалась пробка на Бердском шоссе из-за двух ДТП

Водители застряли в жуткой пробке на Бердском шоссе. По словам читателей Atas.info она тянется от Матвеевки до метро «Речной вокзал».

Дорожный коллапс возник из-за двух ДТП, которые произошли возле «Планетария». Всего в нескольких метрах друг от друга столкнулись машины в левом и среднем рядах.

«Мы просто стоим на одном месте уже полчаса. Движения просто нет», — сетую сибиряки.

Очевидцы рассказали, что недалеко от гипермаркета «Метро» грузовик протаранил легковушку и сам загорелся. Иномарка всмятку, детали от нее разлетелись по всей дороге. Из-за этого другим водителям сейчас трудно там проехать.

О пострадавших пока не сообщалось. На место аварии уже выехали сотрудники ГИБДД. Комментарии обещали дать позже.

Напомним, утром 10 сентября жесткое ДТП произошло на трассе в Новосибирской области. Погиб водитель легковушки, водитель другой и его пассажир попали в больницу.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#Пробка#Грузовик
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