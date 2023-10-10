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Дерево упало на сибирячку

Директора МУПа начнут судить за падение веток на прохожую женщину в Бердске

10 октября 2023, 03:31
Фото: 1MI
Дерево упало на сибирячку
В Бердске суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя муниципального предприятия, которого обвиняют в безответственности и использовании фальшивых документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По информации прокуратуры, 39-летний подозреваемый был главой учреждения, отвечающего за благоустройство и зеленые насаждения в Бердске. Он не своевременно организовал вырубку деревьев в городе, в результате чего на одном из участков возникла аварийная ситуация с опасным деревом. В июне 2022 года ветки этого дерева упали на женщину, проходившую мимо.

Впоследствии, для создания иллюзии надлежащего исполнения своих обязанностей и избежания ответственности за допущенные нарушения, подозреваемый представил комиссии, ведущей внутреннее расследование по данному случаю, поддельный акт обследования, который не содержал информацию об аварийных деревьях.

На основе поддельных документов комиссия пришла к выводу, что никто не несет ответственности за причинение вреда женщине. Теперь это уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирск#Суд#Благоустройство#Уголовное дело#Дерево#Эмилия Губарева#Халатность#Подделка
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