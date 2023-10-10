Директора МУПа начнут судить за падение веток на прохожую женщину в Бердске

По информации прокуратуры, 39-летний подозреваемый был главой учреждения, отвечающего за благоустройство и зеленые насаждения в Бердске. Он не своевременно организовал вырубку деревьев в городе, в результате чего на одном из участков возникла аварийная ситуация с опасным деревом. В июне 2022 года ветки этого дерева упали на женщину, проходившую мимо.