Директора МУПа начнут судить за падение веток на прохожую женщину в Бердске

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
По информации прокуратуры, 39-летний подозреваемый был главой учреждения, отвечающего за благоустройство и зеленые насаждения в Бердске. Он не своевременно организовал вырубку деревьев в городе, в результате чего на одном из участков возникла аварийная ситуация с опасным деревом. В июне 2022 года ветки этого дерева упали на женщину, проходившую мимо.
Впоследствии, для создания иллюзии надлежащего исполнения своих обязанностей и избежания ответственности за допущенные нарушения, подозреваемый представил комиссии, ведущей внутреннее расследование по данному случаю, поддельный акт обследования, который не содержал информацию об аварийных деревьях.
На основе поддельных документов комиссия пришла к выводу, что никто не несет ответственности за причинение вреда женщине. Теперь это уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.