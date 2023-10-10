«Единый организм»: в еврейской общине Новосибирска готовы принять беженцев из Израиля

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В самой общине о трагических событиях узнали довольно поздно, поскольку 7 октября праздновался Симхат Тора, когда верующим нежелательно пользоваться интернетом. Позже об обстрелах рассказали прихожане. С этого момента новосибирские евреи неустанно молятся за Израиль.
«Мы искренне надеемся, что это скоро закончится. Но готовы оказать любую помощь, которая в наших силах. Если кто-то в сложившихся условиях будет вынужден вернуться, обязательно поддержим его. Еврейский народ — единый организм и мы не бросим никого в беде», — рассказал председатель еврейской общины Новосибирска Сендер Круглов в разговоре с корреспондентом Atas. info.
Также глава общины сообщил, что сейчас в Израиле находятся репатрианты из Новосибирска, которые хорошо знакомы прихожанам. «У каждого там близкие люди. И мы молимся за них», — заявил Сендер Круглов.
Стоит напомнить, что боевики ХАМАС недавно атаковали аэропорт имени Бен-Гуриона. Это вызвало панику среди израильтян.