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Еврейская община Новосибирска поможет беженцам

«Единый организм»: в еврейской общине Новосибирска готовы принять беженцев из Израиля

10 октября 2023, 06:55
Фото: ВК / Галина Гозман
Еврейская община Новосибирска поможет беженцам

В еврейской общине Новосибирска примут беженцев из Израиля

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль серией ракетных обстрелов, сообщается о гибели свыше 500 человек. Палестинские террористы берут в заложники военных и гражданских лиц, люди вынуждены укрываться. В этих условиях еврейская община Новосибирска готова оказать помощь беженцам.

В самой общине о трагических событиях узнали довольно поздно, поскольку 7 октября праздновался Симхат Тора, когда верующим нежелательно пользоваться интернетом. Позже об обстрелах рассказали прихожане. С этого момента новосибирские евреи неустанно молятся за Израиль.

«Мы искренне надеемся, что это скоро закончится. Но готовы оказать любую помощь, которая в наших силах. Если кто-то в сложившихся условиях будет вынужден вернуться, обязательно поддержим его. Еврейский народ — единый организм и мы не бросим никого в беде», — рассказал председатель еврейской общины Новосибирска Сендер Круглов в разговоре с корреспондентом Atas. info.
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Также глава общины сообщил, что сейчас в Израиле находятся репатрианты из Новосибирска, которые хорошо знакомы прихожанам. «У каждого там близкие люди. И мы молимся за них», — заявил Сендер Круглов.

Стоит напомнить, что боевики ХАМАС недавно атаковали аэропорт имени Бен-Гуриона. Это вызвало панику среди израильтян.

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