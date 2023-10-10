Эдуард Давыдов: «Росхим» решает вопросы продовольственной безопасности

На 2025 год запланирован запуск производства двух вышеназванных аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год. Кроме того, будет налажен выпуск глютена объемом до 25 тысяч тонн в год. Финансовые вложения, которые потребовались на первом этапе строительства, составили 27,5 млрд рублей, 7 млрд из которых уже инвестировано. До 2028 года в рамках второго этапа планируется запустить производство еще трех аминокислот — треонина, триптофана и валина — совокупным объемом свыше 55 тысяч тонн. Данные аминокислоты сейчас не производятся в Российской Федерации.