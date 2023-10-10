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Эдуард Давыдов: «Росхим» решает вопросы продовольственной безопасности

Эдуард Давыдов: «Росхим» решает вопросы продовольственной безопасности

10 октября 2023, 09:59
Фото: Пресс-служба АО "Росхим"
На выставке INNOFOOD 2023 глава «Росхима» Эдуард Давыдов проинформировал зампредседателя правительства — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова об инвестпроектах, реализуемых компанией в соответствии с программой развития современного агропромышленного комплекса.

В агропромышленном комплексе РФ по нескольким направлениям отмечается высокий уровень импортозависимости.

Для исправления данной ситуации в компания «Росхим» начала строительство первого в России биохимического кластера, предполагающего максимальное снижение импортозависимости при производстве кормовых добавок, готовых спецкормов и ветпрепаратов. На данный момент эти направления зависят от импорта более чем на 70%.

То есть необходимо обеспечить России продовольственную безопасность в таких сферах, как рынок сельскохозяйственных биотехнологий, производство кормовых аминокислот, витаминов и ферментов, а также биоконсервантов для кормов, пишет regnum.ru.

Давыдов сообщил, что в соответствии с задачами, поставленными перед отраслью главой и правительством Российской Федерации в вопросе снижения зависимости от импорта, в текущем году «Росхим» начал строительство производства по выпуску незаменимых аминокислот — сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида, отвечающих за увеличение мышечной массы и физическое развитие животных. Завод строится в городе Волгодонске Ростовской области на базе «ДонБиоТеха».

На 2025 год запланирован запуск производства двух вышеназванных аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год. Кроме того, будет налажен выпуск глютена объемом до 25 тысяч тонн в год. Финансовые вложения, которые потребовались на первом этапе строительства, составили 27,5 млрд рублей, 7 млрд из которых уже инвестировано. До 2028 года в рамках второго этапа планируется запустить производство еще трех аминокислот — треонина, триптофана и валина — совокупным объемом свыше 55 тысяч тонн. Данные аминокислоты сейчас не производятся в Российской Федерации.

Продукция «ДонБиоТеха» будет поставляться производителям премиксов, комбикормов, пищевой продукции, а также на фермы и животноводческие предприятия.

Кроме того, производство аминокислот станет для РФ новой нишей в сфере переработки зерна, которого ежегодно будет использоваться порядка 250 тыс. тонн, подытожил Давыдов.

«Росхим» — управляющая компания нескольких крупных российских химических предприятий, объединенных по кластерному принципу.

В управленческом периметре расположены титановый и содовый заводы в Крыму, Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод, стерлитамакские — нефтехимический и завод по производству синтетического каучука, а также «ДонБиоТех» и другие компании.

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