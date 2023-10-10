Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Новосибирская область стала одним из 81 регионов, где было отмечено снижение цен на бензин и дизтопливо. Снижение было небольшим, по отдельным маркам бензина не составило даже рубля, тем не менее, в пересчете на полный бак, снижение даже на 50 копеек дает заметную экономию для тех, кто много и часто ездит.
Дешевле всего бензин марки АИ-92 9 октября можно было купить на АЗС «Газпромнефть» на въезде в Бердск и между остановками Сеятель и Нижняя Ельцовка. Здесь его цена составила 48,8 рублей за литр. Всего на 10 копеек выше стоимость АИ-92 на АЗС «Топлайн», АЗС «Лукойл» и «Прайм» (в районе въезда на Шлюз по ул. Русская).
Дороже всего самая популярная марка бензина оказалась на небольшой автозаправочной станции «Промсиб» у магазина «Быстроном» в Бердске. Здесь литр АИ-92 стоит 56 рублей за литр. Средняя стоимость — 53 рубля за литр была замечена на АЗС «Топаз», чуть дороже — 53,5 на АЗС «МАЗС Гранд».
Посмотрим на цены на бензин с более высоким октановым числом — АИ-95. АЗС «Газпромнефть» предлагает эту марку бензина по самой низкой цене — 52,45 рублей, чуть дороже такой бензин на АЗС «Топлайн», расположенной напротив известного кафе «У Гарика» на Бердском шоссе — 52,8 рубля за литр. Чуть дороже — 53,5 АИ-95 стоит на заправке «Лукойл».
Средняя цена — 57,5 рублей на АЗС «Топаз» и «Мазс Гранд». На АЗС «Прайм» бензин этой марки отсутствовал. Самая дорогая цена на АЗС в городе Бердске «Промсиб» в Радужном микрорайоне. У АЗС «Газпромнефть» в наличии есть бензин АИ-95 G-Drive по цене 53,85 рублей. Эта марка бензина занимает нишу между 95 и 98-м бензином, но на самом деле, отличается только наличием моющих присадок.
Бензин марки АИ-98 рекомендуют заливать в баки автомобилей с форсированным двигателем, для автомобилистов, которые часто выбирают Sport режим. Также АИ-98 больше подходит автомобилям с мотором, который по паспорту имеет управляемый термостат, или турбонаддув, а также для вождения по городу в частых пробках. Цены на эту марку бензина самые высокие.
Самый дешевый бензин АИ-98 был обнаружен на АЗС «МАЗС Гранд» — 68,3 рубля. Чуть выше — 68,5 рублей — цены на заправках «Топаз» и Прайм». АЗС «Топлайн» предлагает 98-й бензин за 68,9 рублей, а «Лукойл» за 68,8 рублей. На заправке в Бердске и на АЗС «Газпромнефть» эта марка бензина отсутствовала, но «Газпромнефть» предлагал премиальный высокооктановый бензин АИ-100 G-drive по цене 67,65 рублей.
Самое дешевое дизельное топливо на АЗС «Топлайн» — 65,9 рублей, далее по нарастающей 66,25 рублей стоит дизельное топливо на АЗС «Газпромнефть», 66,9 рублей — АЗС «Прайм». За 67 рублей предлагает дизель «Топаз», впрочем на АЗС той же марки, но чуть дальше, дизельное топливо стоит уже 68,9 рублей. На АЗС «Лукойл» заправить автомобиль с дизельным двигателем можно по цене 67,3 рубля. Самое дорогое топливо для дизеля на заправках «МАЗС Гранд» — 69 рублей и «Промсиб» — 78 рублей.
Если провести анализ всех цен на обследованных АЗС, то можно вывести средние цены на бензин в Новосибирске. Так, бензин самой востребованной марки АИ-92 составляла от 48,80 до 56 рублей. Внезапно ставший дефицитным в начале этой недели АИ-95 можно было приобрести по цене от 53,45 до 59,00 рублей. Бензин марки АИ-98 для двигателей с высокой степенью сжатия стоил от 68,30 до 68,9 рублей за литр. Цена на дизельное топливо варьировалась от 66,25 до 78,00 рублей.
В Новосибирске ряд АЗС заявили о дефиците бензина марки АИ-95, например, 6 и 7 октября на ряде заправок «Прайм» эта позиция топлива отсутствовала, хотя позже она снова появилась в ассортименте.