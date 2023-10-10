Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске

Если провести анализ всех цен на обследованных АЗС, то можно вывести средние цены на бензин в Новосибирске. Так, бензин самой востребованной марки АИ-92 составляла от 48,80 до 56 рублей. Внезапно ставший дефицитным в начале этой недели АИ-95 можно было приобрести по цене от 53,45 до 59,00 рублей. Бензин марки АИ-98 для двигателей с высокой степенью сжатия стоил от 68,30 до 68,9 рублей за литр. Цена на дизельное топливо варьировалась от 66,25 до 78,00 рублей.