Грибник нашел 4-килограммовую чагу на дереве в лесу под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В окрестностях Новосибирской области грибник обнаружил огромную чагу на березе в лесу. Вес найденного гриба составил около четырех килограмм. Грибник поделился своей находкой в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».
По словам мужчины, чага росла на высоте шести метров и ему пришлось специально сбить ее. В комментариях пользователи даже попросили грибника продать им часть чаги, но он отказался от этого, заявив, что не занимается продажей и может лишь поделиться находкой с друзьями или родственниками.
Чагу можно использовать для приготовления отваров или экстрактов, однако для пищевых целей данный гриб не подходит. Перед использованием грибов в любых целях рекомендуется проконсультироваться с врачом.