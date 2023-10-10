Грибник нашел 4-килограммовую чагу на дереве в лесу под Новосибирском

По словам мужчины, чага росла на высоте шести метров и ему пришлось специально сбить ее. В комментариях пользователи даже попросили грибника продать им часть чаги, но он отказался от этого, заявив, что не занимается продажей и может лишь поделиться находкой с друзьями или родственниками.