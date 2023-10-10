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Чагу нашел новосибирец

Грибник нашел 4-килограммовую чагу на дереве в лесу под Новосибирском

10 октября 2023, 03:57
Фото: Евгений Пеньков / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023
Чагу нашел новосибирец
Грибник из Новосибирской области нашел огромную чагу весом около 4 килограмм на дереве. Находкой он поделился с другими грибниками в социальной сети.

В окрестностях Новосибирской области грибник обнаружил огромную чагу на березе в лесу. Вес найденного гриба составил около четырех килограмм. Грибник поделился своей находкой в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».

По словам мужчины, чага росла на высоте шести метров и ему пришлось специально сбить ее. В комментариях пользователи даже попросили грибника продать им часть чаги, но он отказался от этого, заявив, что не занимается продажей и может лишь поделиться находкой с друзьями или родственниками.

Чагу можно использовать для приготовления отваров или экстрактов, однако для пищевых целей данный гриб не подходит. Перед использованием грибов в любых целях рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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#Общество#Новосибирск#Грибы#Лес#Грибники#Эмилия Губарева
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