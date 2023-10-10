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Грибы выросли в автобусе

Грибы выросли в новосибирском автобусе № 23

10 октября 2023, 05:11
Фото: Дмитрий Кречетов
Грибы выросли в автобусе
В автобусе № 23 в Новосибирске замечены грибы, растущие в салоне. Об этом сообщили пассажиры в соцсетях.

В Новосибирске в автобусе номер 23 обнаружили грибы, которые растут прямо в салоне. Фотографию этого необычного явления опубликовала Светлана Каверзина, депутат горсовета, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи интернета быстро отреагировали на данный инцидент и назвали автобус экологически чистым транспортом.

Судя по комментариям, люди предположили, что это вид гриба, известный как вёшенка, который обычно растёт на деревьях. Мнения разделились о причинах такого необычного происшествия. Одни считают, что это связано с недостатком уборки в автобусах, другие полагают, что это может быть следствием влажных и душных условий, особенно актуальных осенью.

В любом случае, данный инцидент вызвал интерес среди пользователей интернета, которые шутливо прозвали транспорт «экоавтобусом».

«Это говорит о том что автобусы никто не убирает от слова совсем. И вообще к ПАТП 4 очень много вопросов.»;

«Эко автобус! Грибы это хорошо, не надо ехать в лес)»;

«Экологически чистый транспорт»;

«Интересно…автобусы моют?! Похоже нет!».

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#Транспорт#Новосибирск#Грибы#Автобус#Эмилия Губарева
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