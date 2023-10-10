Грибы выросли в новосибирском автобусе № 23

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Новосибирске в автобусе номер 23 обнаружили грибы, которые растут прямо в салоне. Фотографию этого необычного явления опубликовала Светлана Каверзина, депутат горсовета, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи интернета быстро отреагировали на данный инцидент и назвали автобус экологически чистым транспортом.
Судя по комментариям, люди предположили, что это вид гриба, известный как вёшенка, который обычно растёт на деревьях. Мнения разделились о причинах такого необычного происшествия. Одни считают, что это связано с недостатком уборки в автобусах, другие полагают, что это может быть следствием влажных и душных условий, особенно актуальных осенью.
В любом случае, данный инцидент вызвал интерес среди пользователей интернета, которые шутливо прозвали транспорт «экоавтобусом».
«Это говорит о том что автобусы никто не убирает от слова совсем. И вообще к ПАТП 4 очень много вопросов.»;
«Эко автобус! Грибы это хорошо, не надо ехать в лес)»;
«Экологически чистый транспорт»;
«Интересно…автобусы моют?! Похоже нет!».