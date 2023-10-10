Грибы выросли в новосибирском автобусе № 23

Судя по комментариям, люди предположили, что это вид гриба, известный как вёшенка, который обычно растёт на деревьях. Мнения разделились о причинах такого необычного происшествия. Одни считают, что это связано с недостатком уборки в автобусах, другие полагают, что это может быть следствием влажных и душных условий, особенно актуальных осенью.