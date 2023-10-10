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Кафе продают за несколько миллионов

Кафе на Михайловской набережной в Новосибирске продают за 7,5 млн рублей

10 октября 2023, 01:17
Фото: atas.info
Кафе продают за несколько миллионов
Кафе «Еда DJ кофе» на Михайловской набережной в Новосибирске продается за 7,5 млн рублей, с чистой прибылью в 600 тысяч рублей.

На популярном интернет-портале появилось объявление о продаже кафе «Еда DJ кофе» на Михайловской набережной в Новосибирске. Владельцы данного заведения хотят продать его за 7,5 млн рублей.

В объявлении указано, что чистая прибыль от работы кафе составляет 600 тысяч рублей. Кафе расположено в отдельном двухэтажном здании, и имеет свой собственный вход на второй этаж с уютной посадочной зоной. Также сообщается, что аренда кафе обойдется в 90 тысяч рублей в месяц.

Покупателю будет передана вся необходимая мебель, музыкальное и кухонное оборудование, а также имеющийся товарный остаток. В штате заведения на данный момент работают четыре повара, четыре бармена и два официанта.

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