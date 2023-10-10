Кафе на Михайловской набережной в Новосибирске продают за 7,5 млн рублей

В объявлении указано, что чистая прибыль от работы кафе составляет 600 тысяч рублей. Кафе расположено в отдельном двухэтажном здании, и имеет свой собственный вход на второй этаж с уютной посадочной зоной. Также сообщается, что аренда кафе обойдется в 90 тысяч рублей в месяц.