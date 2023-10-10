Кафе на Михайловской набережной в Новосибирске продают за 7,5 млн рублей

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:19
Updated Сегодня, 01:19
На популярном интернет-портале появилось объявление о продаже кафе «Еда DJ кофе» на Михайловской набережной в Новосибирске. Владельцы данного заведения хотят продать его за 7,5 млн рублей.
В объявлении указано, что чистая прибыль от работы кафе составляет 600 тысяч рублей. Кафе расположено в отдельном двухэтажном здании, и имеет свой собственный вход на второй этаж с уютной посадочной зоной. Также сообщается, что аренда кафе обойдется в 90 тысяч рублей в месяц.
Покупателю будет передана вся необходимая мебель, музыкальное и кухонное оборудование, а также имеющийся товарный остаток. В штате заведения на данный момент работают четыре повара, четыре бармена и два официанта.