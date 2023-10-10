Команда КВН «Малинки» из Новосибирска покинула шоу «Лига городов» на ТНТ

Участники команды очень хотели попасть к наставнику Сергею Светлакову, ведь он самый опытный комик. Однако кнопку жюри так и не нажали. Выступление новосибирцев похвалили и объяснили, что ждут их в следующем сезоне, так как команды у наставников были почти полные.