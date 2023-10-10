Команда КВН «Малинки» из Новосибирска покинула шоу «Лига городов» на ТНТ

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 03:00
В программе «Лига городов» на ТНТ участвуют команды из разных регионов России и стран Ближнего Зарубежья, которые стараются выиграть 10 миллионов рублей своим юмором.
В одном из выпусков шоу принимала участие команда КВН «Малинки» из Новосибирска. Ведущий Тимур Родригез приветствовал команду словами: «Этот город называют сибирским Чикаго, дадут ли ребята из этой команды джазу?»
Участники команды очень хотели попасть к наставнику Сергею Светлакову, ведь он самый опытный комик. Однако кнопку жюри так и не нажали. Выступление новосибирцев похвалили и объяснили, что ждут их в следующем сезоне, так как команды у наставников были почти полные.
Команда «Малинки» была рада своему участию в шоу и не собирается останавливаться на достигнутом: «Мы доехали до Москвы, выступили и нас покажут по телевизору. Мы прекрасно понимаем, что впереди нас ждут новые возможности и лучшие результаты. У нас есть мотивация вернуться».