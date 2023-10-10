atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:36

Published Сегодня, 01:36

Modified Сегодня, 01:38

Updated Сегодня, 01:38

Ледовый городок откроется перед Новым годом

Мэрия назвала дату открытия ледового городка в Новосибирске

10 октября 2023, 01:36
Фото: atas.info
Ледовый городок откроется перед Новым годом

Ледовый городок в Новосибирске откроется на Михайловской набережной 30 декабря

Мэрия Новосибирска объявила, что открытие ледового городка состоится 30 декабря в парке «Михайловская набережная».

В Новосибирске уже началась осень, но местные власти уже смотрят вперед и готовятся к зимним развлечениям. Они объявили дату открытия ледового городка на этот год — 30 декабря. Эту информацию сообщило издание «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Городок будет расположен в парке «Михайловская набережная», как и в прошлом году. Тематика и стиль оформления городка пока не определены.

Однако уже известно, что для посещения городка нужно будет заплатить. Вход будет стоить от 200 до 350 рублей в зависимости от возрастной категории граждан. Единственные, кто смогут посетить ледовый городок бесплатно, — это дети до трех лет.

В Новосибирске закрывают ледовый городок
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти час в очереди нужно отстоять, чтобы попасть в Ледовый городок в НовосибирскеВсе развлечения на набережной Новосибирска в Новый год-2023: ледовый городок, каток
#Общество#Новосибирск#Набережная#Михайловская набережная#Зима#Эмилия Губарева#Ледовый городок
Подпишитесь
Видео. Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле
7 октября, 18:15
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
6 октября, 10:42
Жители новосибирского микрорайона «Европейский берег» требуют снести дамбу в Оби
Вчера, 05:48
Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95
Вчера, 05:10
В Новосибирске проиндексируют зарплаты на 7,5% — кому ждать повышения
Вчера, 04:32
Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома
Вчера, 04:40