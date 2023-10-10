Мэрия назвала дату открытия ледового городка в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:36
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В Новосибирске уже началась осень, но местные власти уже смотрят вперед и готовятся к зимним развлечениям. Они объявили дату открытия ледового городка на этот год — 30 декабря. Эту информацию сообщило издание «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Городок будет расположен в парке «Михайловская набережная», как и в прошлом году. Тематика и стиль оформления городка пока не определены.
Однако уже известно, что для посещения городка нужно будет заплатить. Вход будет стоить от 200 до 350 рублей в зависимости от возрастной категории граждан. Единственные, кто смогут посетить ледовый городок бесплатно, — это дети до трех лет.