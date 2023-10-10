Новосибирских школьников научат создавать беспилотники

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
«Специализированные и профильные классы отвечают запросам экономики и позволяют максимально учесть будущие профессиональные интересы учащихся. Поскольку рынок беспилотных авиасистем постоянно развивается, в Новосибирской области актуально применение беспилотников в сельском хозяйстве, геодезии, энергетике и ЖКХ. Поэтому важно подготавливать школьников в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем и пропагандировать среди детей кружки технического творчества», — рассказал о целях проекта заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.
Отвечает создание специализированных классов и новым тенденциям в сфере образования. С 1 сентября все образовательные перешли на Федеральные основные образовательные программы (ФООП). Они устанавливают единый формат обучения и обязательный уровень требования к содержанию образования — в том числе, создание профильных и специализированных классов.
Сейчас в Новосибирской области действует 301 специализированный класс в семидесяти школах. Школьники обучаются по шести направлениям — авиастроительное, естественно-научное, инженерное, математическое, медицинское и педагогическое.
При этом специализация класса основывается на потребностях рынка труда. В частности, медицинские и педагогические классы призваны решить проблему дефицита кадров в соответствующих учреждениях.