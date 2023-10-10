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Новосибирских школьников обучат созданию беспилотников

Новосибирских школьников научат создавать беспилотники

10 октября 2023, 13:34
Фото: Сайт Правительства Новосибирской области
Новосибирских школьников обучат созданию беспилотников

В новосибирских школах создадут спецклассы по проектированию беспилотников

В Новосибирской области создадут специальные классы по направлению беспилотных авиасистем. Проект появится в рамках развития специализированных и профильных классов в общеобразовательных учреждениях.
«Специализированные и профильные классы отвечают запросам экономики и позволяют максимально учесть будущие профессиональные интересы учащихся. Поскольку рынок беспилотных авиасистем постоянно развивается, в Новосибирской области актуально применение беспилотников в сельском хозяйстве, геодезии, энергетике и ЖКХ. Поэтому важно подготавливать школьников в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем и пропагандировать среди детей кружки технического творчества», — рассказал о целях проекта заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.
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Отвечает создание специализированных классов и новым тенденциям в сфере образования. С 1 сентября все образовательные перешли на Федеральные основные образовательные программы (ФООП). Они устанавливают единый формат обучения и обязательный уровень требования к содержанию образования — в том числе, создание профильных и специализированных классов.

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Сейчас в Новосибирской области действует 301 специализированный класс в семидесяти школах. Школьники обучаются по шести направлениям — авиастроительное, естественно-научное, инженерное, математическое, медицинское и педагогическое.

При этом специализация класса основывается на потребностях рынка труда. В частности, медицинские и педагогические классы призваны решить проблему дефицита кадров в соответствующих учреждениях.

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#Технологии#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Беспилотники#Александр Ляхов
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