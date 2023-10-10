Новосибирских школьников научат создавать беспилотники

Отвечает создание специализированных классов и новым тенденциям в сфере образования. С 1 сентября все образовательные перешли на Федеральные основные образовательные программы (ФООП). Они устанавливают единый формат обучения и обязательный уровень требования к содержанию образования — в том числе, создание профильных и специализированных классов.