Подростки избили сверстника на парковке «Ашана» в Новосибирске для видео TikTok

Женщина разогнала хулиганов и обратилась к охраннику, который провел с ними разговор. В это время мальчик убежал, а обидчики объяснили охраннику, что снимали безобидное видео. Предполагается, что мальчишки его запугали и к тому же, якобы вымогали деньги.