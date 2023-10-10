Подростки избили сверстника на парковке «Ашана» в Новосибирске для видео TikTok

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Инцидент произошел в понедельник, 9 октября, на Родниках. Местная жительница Марина Р. сообщила о происшествии в соцсетях. По ее словам, несколько подростков избили маленького мальчика ради видеозаписи для популярного приложения «Тик-Ток». Ребенок не мог защититься и начал плакать.
Женщина разогнала хулиганов и обратилась к охраннику, который провел с ними разговор. В это время мальчик убежал, а обидчики объяснили охраннику, что снимали безобидное видео. Предполагается, что мальчишки его запугали и к тому же, якобы вымогали деньги.
Как пишет «Сибкрай» со слов матери мальчика Юлии Ф., она знает обидчиков сына. Хулиганам по 9 лет, часть из них являются одноклассниками пострадавшего. Все они живут на улицах Макаренко и Столетова.
«Он ничего нам вчера не сказал, я зашла в ленту [новостей] и увидела. Было их трое, один снимал — другие издевались: пинали, отобрали телефон, но потом отдали. В полицию пока не обращались, ждем родителя одного из мальчиков», — рассказала родительница.
Полиция Новосибирска уже занимается расследованием этой ситуации. Проводится проверка для установления личностей несовершеннолетних подозреваемых и выяснения обстоятельств происшествия.