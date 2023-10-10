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Школьники били мальчика на парковке

Подростки избили сверстника на парковке «Ашана» в Новосибирске для видео TikTok

10 октября 2023, 05:57
Фото: 1MI
Школьники били мальчика на парковке
В Новосибирске группа подростков издевалась над маленьким мальчиком на парковке «Ашана»: его били его и снимали на видео для «Тик-Тока».

Инцидент произошел в понедельник, 9 октября, на Родниках. Местная жительница Марина Р. сообщила о происшествии в соцсетях. По ее словам, несколько подростков избили маленького мальчика ради видеозаписи для популярного приложения «Тик-Ток». Ребенок не мог защититься и начал плакать.

Женщина разогнала хулиганов и обратилась к охраннику, который провел с ними разговор. В это время мальчик убежал, а обидчики объяснили охраннику, что снимали безобидное видео. Предполагается, что мальчишки его запугали и к тому же, якобы вымогали деньги.

Как пишет «Сибкрай» со слов матери мальчика Юлии Ф., она знает обидчиков сына. Хулиганам по 9 лет, часть из них являются одноклассниками пострадавшего. Все они живут на улицах Макаренко и Столетова.

«Он ничего нам вчера не сказал, я зашла в ленту [новостей] и увидела. Было их трое, один снимал — другие издевались: пинали, отобрали телефон, но потом отдали. В полицию пока не обращались, ждем родителя одного из мальчиков», — рассказала родительница.

Полиция Новосибирска уже занимается расследованием этой ситуации. Проводится проверка для установления личностей несовершеннолетних подозреваемых и выяснения обстоятельств происшествия.

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