Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Как рассказал начальник службы движения Новосибирского метрополитена Андрей Мамонтов, ежедневно Новосибирский метрополитен переводит около 260 000 тысяч пассажиров. Но есть новосибирцы, которые ни разу не были на каких-то станциях, а кто-то в ежедневной спешке не замечает интересных деталей в метро.
Конечно, Новосибирский метрополитен не такой большой, как метро в Москве или в Санкт-Петербурге, но метро — это важная транспортная артерия нашего города, от развития которой зависит комфорт и качество жизни.
В Новосибирске 6 раз переносили открытие станции метро «Спортивная».