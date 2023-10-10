Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?

Новосибирское метро в цифрах: 2 линии, 13 станций, 24 вестибюля, 32 эскалатора. Ежедневно сюда спускаются сотни тысяч новосибирцев и гостей города. Но даже те, кто каждый день использует этот вид транспорта, иногда не замечают, насколько красиво новосибирское метро или не знают интересных деталей.

Угадайте станцию метро по отдельным деталям или случайным фото. Как рассказал начальник службы движения Новосибирского метрополитена Андрей Мамонтов, ежедневно Новосибирский метрополитен переводит около 260 000 тысяч пассажиров. Но есть новосибирцы, которые ни разу не были на каких-то станциях, а кто-то в ежедневной спешке не замечает интересных деталей в метро. Пройти тест Конечно, Новосибирский метрополитен не такой большой, как метро в Москве или в Санкт-Петербурге, но метро — это важная транспортная артерия нашего города, от развития которой зависит комфорт и качество жизни. В Новосибирске шесть раз переносили открытие станции метро «Спортивная» Узнать подробнее В Новосибирске 6 раз переносили открытие станции метро «Спортивная». Читайте также: В августе новосибирское метро перевезло свыше 6 млн пассажиров Сотни новосибирцев столпились у терминалов на станции метро «Площадь Маркса»