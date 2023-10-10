atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Котята взрослеют

Пяти манулятам из Новосибирского зоопарка скоро исполнится полгода

10 октября 2023, 06:20
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Котята взрослеют
Котята манулов из Новосибирского зоопарка скоро отметят полгода своего рождения.

Манулята стали почти как взрослые кошки и с удовольствием играют в своем вольере. Они родились в Новосибирском зоопарке 26 апреля.

Всего на свет появилось пять котят. Три мальчика и две девочки. Вскоре они отметят свои полгода со дня рождения. Пока имена детенышам не дали.

Напомним, что ранее котенок манула Баюн, переехавший из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область, пропал. Позже выяснилось, что он умер от болезни.

Из частного зоопарка под Санкт-Петербургом пропал манул Баюн из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-ПетербургомМанулы в Новосибирском зоопарке становятся более пушистыми к зимеКотенок-манул переехал из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область
#Новосибирск#Животные#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Кошки#Манул#Детёныши
Подпишитесь
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Сегодня, 03:13
Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
Вчера, 20:27
Давка на новосибирской станции метро «Площадь Маркса» никогда не прекратится. Почему?
Вчера, 06:06
«Это — война»: новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик в школах
Вчера, 10:22
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Сегодня, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Сегодня, 01:43