Пяти манулятам из Новосибирского зоопарка скоро исполнится полгода

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Манулята стали почти как взрослые кошки и с удовольствием играют в своем вольере. Они родились в Новосибирском зоопарке 26 апреля.
Всего на свет появилось пять котят. Три мальчика и две девочки. Вскоре они отметят свои полгода со дня рождения. Пока имена детенышам не дали.
Напомним, что ранее котенок манула Баюн, переехавший из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область, пропал. Позже выяснилось, что он умер от болезни.