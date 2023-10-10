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Дом оценили более чем в 100 млн рублей

Роскошный особняк с бассейном и русской баней продают в Новосибирске за 120 млн

10 октября 2023, 08:43
Фото: ЦИАН
Дом оценили более чем в 100 млн рублей
В Новосибирске продают элитный коттедж с бассейном и спа-зоной ха 130 миллионов рублей. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

Роскошная резиденция расположена на территории поселка ДНТ «Удача» в сосновом бору Заельцовского района. Этот загородный дом премиум-класса площадью 1213 квадратных метров находится вдали от городской суеты. Трехэтажный дом выполнен в неоклассическом стиле по индивидуальному проекту известного архитектора.

Первый этаж дома предлагает просторный холл, гостиную, кухню-столовую, кинотеатр, бильярдную, кабинет, гостевую комнату, три санузла и зону для отдыха и развлечений.

Особенностью этого дома является зона для отдыха и развлечений, включая бассейн, русской дровяной баней и другими зонами.

На втором этаже находятся пять спален, каждая из которых имеет свою гардеробную, два санузла и выход на крышу. На цокольном этаже расположены котельная, постирочная, комната и санузел для персонала с отдельным входом, а также парковка на шесть машин и автомойка.

Фото: ЦИАН
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#Общество#Новосибирск#Продажа#Дом#Эмилия Губарева
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