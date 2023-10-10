Роскошный особняк с бассейном и русской баней продают в Новосибирске за 120 млн

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Роскошная резиденция расположена на территории поселка ДНТ «Удача» в сосновом бору Заельцовского района. Этот загородный дом премиум-класса площадью 1213 квадратных метров находится вдали от городской суеты. Трехэтажный дом выполнен в неоклассическом стиле по индивидуальному проекту известного архитектора.
Первый этаж дома предлагает просторный холл, гостиную, кухню-столовую, кинотеатр, бильярдную, кабинет, гостевую комнату, три санузла и зону для отдыха и развлечений.
Особенностью этого дома является зона для отдыха и развлечений, включая бассейн, русской дровяной баней и другими зонами.
На втором этаже находятся пять спален, каждая из которых имеет свою гардеробную, два санузла и выход на крышу. На цокольном этаже расположены котельная, постирочная, комната и санузел для персонала с отдельным входом, а также парковка на шесть машин и автомойка.