Смерть застрелившегося полицейского проверят в Новосибирской области

По информации, опубликованной в Телеграм-канале «База», в Новосибирской области произошло самоубийство полицейского. 9 октября тело сотрудника полиции было обнаружено во дворе дома в Карасуке. Установлено, что погибший был старшим сержантом полиции и участвовал в следственных мероприятиях ранее в тот же день. Следующим шагом для него было сдача оружия в отделении полиции, однако он не явился туда.