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Смерть застрелившегося полицейского проверят в Новосибирской области

Смерть застрелившегося полицейского проверят в Новосибирской области

10 октября 2023, 06:41
Фото: 1MI
Старший сержант полиции застрелился в Новосибирской области: он оставил предсмертную записку, в которой обвинил главу отделения МВД в своей смерти.
Застрелившийся полицейский в Новосибирской области оставил предсмертную записку
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По информации, опубликованной в Телеграм-канале «База», в Новосибирской области произошло самоубийство полицейского. 9 октября тело сотрудника полиции было обнаружено во дворе дома в Карасуке. Установлено, что погибший был старшим сержантом полиции и участвовал в следственных мероприятиях ранее в тот же день. Следующим шагом для него было сдача оружия в отделении полиции, однако он не явился туда.

Тело сотрудника полиции нашли через несколько часов во дворе его дома. В служебном удостоверении обнаружили записку, где он якобы обвинил руководителя отделения полиции «Карасукский» в своей смерти.

Пока не ясно, что послужило причиной самоубийства полицейского. Родственники отмечают, что у него не было финансовых трудностей и конфликтов в коллективе. В настоящее время Главное управление МВД по Новосибирской области проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины этого происшествия.

Полицейский застрелился в Новосибирской области — что известно, все подробности
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Эмилия Губарева#18+#Самоубийство
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