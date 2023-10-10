Смерть застрелившегося полицейского проверят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
По информации, опубликованной в Телеграм-канале «База», в Новосибирской области произошло самоубийство полицейского. 9 октября тело сотрудника полиции было обнаружено во дворе дома в Карасуке. Установлено, что погибший был старшим сержантом полиции и участвовал в следственных мероприятиях ранее в тот же день. Следующим шагом для него было сдача оружия в отделении полиции, однако он не явился туда.
Тело сотрудника полиции нашли через несколько часов во дворе его дома. В служебном удостоверении обнаружили записку, где он якобы обвинил руководителя отделения полиции «Карасукский» в своей смерти.
Пока не ясно, что послужило причиной самоубийства полицейского. Родственники отмечают, что у него не было финансовых трудностей и конфликтов в коллективе. В настоящее время Главное управление МВД по Новосибирской области проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины этого происшествия.