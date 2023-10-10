В Новосибирск вернулось лето в октябре — температура у НГУ достигла почти +24°C

Это очень высокий показатель для почти середины октября в Новосибирске. Тепло продержится до середины недели — последний теплый день в этом году обещают в среду 11 октября, когда по прогнозам воздух днем прогреется до +21С°. Правда, вместо солнечной погоды, обещают преимущественно пасмурную погоду с переменной облачностью.