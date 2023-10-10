В Новосибирск вернулось лето в октябре — температура у НГУ достигла почти +24°C

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Дневная температура воздуха в Новосибирске поднималась, начиная с 1 октября, в результате, сегодня 10 октября у НГУ была отмечена плюсовая дневная температура +23,4°C.
Это очень высокий показатель для почти середины октября в Новосибирске. Тепло продержится до середины недели — последний теплый день в этом году обещают в среду 11 октября, когда по прогнозам воздух днем прогреется до +21С°. Правда, вместо солнечной погоды, обещают преимущественно пасмурную погоду с переменной облачностью.
Сотрудники Новосибирского гидрометцентра объяснили теплую погоду в октябре действием мощного циклона в европейской части России, следствием которого является активный вынос юго-западных потоков теплого воздуха с территории Казахстана.
Но уже в четверг 12 октября ожидается похолодание и дождь.
Прогноз погоды на октябрь — синоптики о том, когда доставать теплые вещи.