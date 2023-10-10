В Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о важности войны в Израиле для России

Поскольку Израиль очень важен для Запада — особенно США -, все силы будут уходить на него и поставки вооружений переместятся на Ближний Восток. Также военные действия могут переместиться в район Ирана, где американцы будут действовать в приоритетном режиме. В этих условиях поддержка Украины сократится в разы.