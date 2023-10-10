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Андрей Панферов заявил о важности войны в Израиле для России

В Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о важности войны в Израиле для России

10 октября 2023, 11:00
Фото: Официальная страница Андрея Панферова «ВКонтакте»
Андрей Панферов заявил о важности войны в Израиле для России
В Новосибирске вице-спикер Законодательного собрания и командир батальона «Вега»Андрей Панферов поделился своими мыслями о конфликте в Израиле. По его мнению, он станет переломной точкой в спецоперации.

Конфликт в Израиле может перерасти в войну на Ближнем Востоке. Израильская армия может зайти на территорию сектора Газа и Палестины, чтобы ликвидировать боевиков ХАМАС. В этих условиях Россия может значительно выиграть в геополитическом плане.

«Как бы это цинично не прозвучало, но для России в сегодняшнем конфликте есть плюс. Российские власти будут выступать активными миротворцами и будут стараться всеми силами погасить конфликт. Мы вырастем как переговорщики», — заявил Андрей Панферов «МК-Новосибирск».
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Поскольку Израиль очень важен для Запада — особенно США -, все силы будут уходить на него и поставки вооружений переместятся на Ближний Восток. Также военные действия могут переместиться в район Ирана, где американцы будут действовать в приоритетном режиме. В этих условиях поддержка Украины сократится в разы.

«Помогать Украине заставят Европу, а там уже формируется мощное антивоенное лобби. И европейцы вполне могут отказаться от помощи. Поэтому Украина ослабнет», — поделился мыслями Панферов.

Ракетные обстрелы Израиля начались утром 7 октября в религиозный праздник Симхат Тора. Сообщается о гибели свыше 800 человек. Власти страны уже заявили об объявлении войны в связи с уничтожением мирных жителей.

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