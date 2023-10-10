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Posted 10 октября 2023, 07:31

Published 10 октября 2023, 07:31

Modified 10 октября 2023, 07:48

Updated 10 октября 2023, 07:48

В Новосибирске откроют первые дискаунтеры «Чижик» 20 октября

10 октября 2023, 07:31
20 октября в Новосибирске откроют популярные в столице дискаунтеры «Чижик». Всего в городе появится четыре магазина.

Дискаунтеры откроют на улицах Петухова, Федосеева, Кочубея и Александра Еремина. Они принадлежат компании X5 Group, которая владеет «Пятерочкой». Об открытии сообщает Om1.ru.

Ранее глава «Чижика» Илья Якубсон заявлял, что в планах открыть в Сибири 43 торговых точки. Это при благоприятном раскладе произойдет за несколько месяцев.

В 2023 году число магазинов должно составить более 1 500 по стране.

Магазины «Чижик» в народе признаны самыми популярными маркетами для бедных. Покупатели хвалят сеть за низкие цены и качественные продукты. В 2ГИС дискаунтерам дали оценку 4,4 балла.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Новосибирска стали чаще закупаться в дискаунтерах и минимаркетах у дома.

В Новосибирске стали пользоваться популярностью дискаунтеры и минимаркеты
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#Бизнес#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Магазины#Продукты#Пятерочка#Дискаунтеры
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