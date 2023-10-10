В новосибирском «Яблоке» определились с кандидатами на довыборы в горсовет

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Published Сегодня, 07:41
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«Два кандидата в депутаты выдвинуты Новосибирским реготделением партии „Яблоко“ на прошедшем в воскресенье заседании регионального бюро. Наши представители намерены бороться за места в Совете депутатов города Новосибирска седьмого созыва», — сообщается в официальном паблике новосибирского отделения «Яблока» в социальной сети «ВКонтакте».
По избирательному округу №40 выдвинут Петр Копылов. 36-летний кандидат имеет инженерное образование в области самолето- и вертолетостроения и руководит предприятием по разработке промышленного дизайна машин, приборов и оборудования.
Кроме того, новосибирец занимается разработками приборов для нефте — и газодобычи.
Кандидатом по избирательному округу №49 является 20-летний Максим Новиков. Юноша окончил торгово-экономический колледж по специальности «Логистика грузоперевозок», на данный момент учится на втором курсе РАНХИГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Также у юноши имеется опыт общественной работы, поскольку он является членом правления организации по развитию местного самоуправления.
Два мандата в городской совет стали вакантными после лишения депутатской неприкосновенности Сергея Бойко* и Хельги Пироговой летом нынешнего года.
*физическое лицо, признанное иностранным агентом.