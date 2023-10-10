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В партии определились с кандидатами

В новосибирском «Яблоке» определились с кандидатами на довыборы в горсовет

10 октября 2023, 07:41
Фото: Официальный паблик новосибирского отделения партии «Яблоко» в социальной сети «ВКонтакте»
В партии определились с кандидатами
В новосибирском региональном отделении партии «Яблоко» определились с кандидатами на довыборы в горсовет депутатов по избирательным округам №40 и №49. Политическое мероприятие пройдет с 15 по 17 декабря.
«Два кандидата в депутаты выдвинуты Новосибирским реготделением партии „Яблоко“ на прошедшем в воскресенье заседании регионального бюро. Наши представители намерены бороться за места в Совете депутатов города Новосибирска седьмого созыва», — сообщается в официальном паблике новосибирского отделения «Яблока» в социальной сети «ВКонтакте».
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По избирательному округу №40 выдвинут Петр Копылов. 36-летний кандидат имеет инженерное образование в области самолето- и вертолетостроения и руководит предприятием по разработке промышленного дизайна машин, приборов и оборудования.

Кроме того, новосибирец занимается разработками приборов для нефте — и газодобычи.
Кандидатом по избирательному округу №49 является 20-летний Максим Новиков. Юноша окончил торгово-экономический колледж по специальности «Логистика грузоперевозок», на данный момент учится на втором курсе РАНХИГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Также у юноши имеется опыт общественной работы, поскольку он является членом правления организации по развитию местного самоуправления.

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*физическое лицо, признанное иностранным агентом.

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