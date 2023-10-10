В новосибирском «Яблоке» определились с кандидатами на довыборы в горсовет

Кроме того, новосибирец занимается разработками приборов для нефте — и газодобычи.

Кандидатом по избирательному округу №49 является 20-летний Максим Новиков. Юноша окончил торгово-экономический колледж по специальности «Логистика грузоперевозок», на данный момент учится на втором курсе РАНХИГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Также у юноши имеется опыт общественной работы, поскольку он является членом правления организации по развитию местного самоуправления.