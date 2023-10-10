В Новосибирской области полицейский обвинил начальника в своем суициде

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В Карасуке Новосибирской области полицейский совершил суицид, о чем пишет ТГ-канал Baza.
После выполнения своих обязанностей по следственным делам 9 октября, 28-летний сержант должен был вернуться в полицейский участок, чтобы сдать своё служебное оружие. Однако он так и не явился на работу, и его телефон перестал отвечать.
Через несколько часов его тело нашли во дворе дома в Карасуке. В его служебном удостоверении была найдена записка: «виноват Садовский Г.В., вина и причина только его в моей смерти».
Согласно предварительной информации, речь идёт о начальнике ОВД «Карасукский» полковнике Геннадии Садовском.
Пока ещё не ясно, каким образом произошла самоубийство сотрудника МВД. Известно, что у него не было проблем на работе, с коллегами, а также нет проблем с кредитами и долгами. ГУ МВД по НСО уже проверяет смерть своего коллеги.