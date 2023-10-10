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Профессии с зарплатой до 160 000 рублей назвали в Новосибирске

Зарплаты до 160 000 рублей: лучшие вакансии в Новосибирске

10 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI

Профессии с зарплатой до 160 000 рублей назвали в Новосибирске

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии октября в Новосибирске. Рынок вакансий проанализировал сервис SuperJob.

Аналитики выяснили, что в стране большие зарплаты имеют представители сфер оптовых продаж, строительства, финансов, здравоохранении и IT. В Новосибирске похвастаться крупными доходами могут врачи.

Так офтальмологу и специалисту по привлечению клиентов готовы платить самую высокую заработную плату — от 140 до 160 тысяч рублей. Менеджер по продажам может рассчитывать на 120 тысяч руб., а инженер по проектным организациям — от 100 000 руб.

При этом в соседнем регионе — Омске — хирурги получают от 160 000 рублей. В Красноярске профессия врача не является самой высокооплачиваемой. Там хорошо зарабатывает директор салона техники.

В Санкт-Петербурге в топ-5 вошла вакансия руководителя IT-отдела, в Нижнем Новгороде — руководителя отдела кадрового администрирования. Директор гипермаркета ценится в Самаре.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Зарплаты#Вакансии
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