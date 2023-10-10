Зарплаты до 160 000 рублей: лучшие вакансии в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Аналитики выяснили, что в стране большие зарплаты имеют представители сфер оптовых продаж, строительства, финансов, здравоохранении и IT. В Новосибирске похвастаться крупными доходами могут врачи.
Так офтальмологу и специалисту по привлечению клиентов готовы платить самую высокую заработную плату — от 140 до 160 тысяч рублей. Менеджер по продажам может рассчитывать на 120 тысяч руб., а инженер по проектным организациям — от 100 000 руб.
При этом в соседнем регионе — Омске — хирурги получают от 160 000 рублей. В Красноярске профессия врача не является самой высокооплачиваемой. Там хорошо зарабатывает директор салона техники.
В Санкт-Петербурге в топ-5 вошла вакансия руководителя IT-отдела, в Нижнем Новгороде — руководителя отдела кадрового администрирования. Директор гипермаркета ценится в Самаре.