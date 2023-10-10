Зарплаты до 160 000 рублей: лучшие вакансии в Новосибирске

Так офтальмологу и специалисту по привлечению клиентов готовы платить самую высокую заработную плату — от 140 до 160 тысяч рублей. Менеджер по продажам может рассчитывать на 120 тысяч руб., а инженер по проектным организациям — от 100 000 руб.