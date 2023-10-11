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Подросток убил сверстницу

17-летний подросток пойдет под суд за убийство сестры в Новосибирской области

11 октября 2023, 04:02
Фото: 1MI
Подросток убил сверстницу
17-летнего парня из Искитима будут судить по обвинению в убийстве подростка-девушки, которая была убита колуном.

В Искитимском районе рассмотрели дело о совершении убийства подростком несовершеннолетней. Под обвинением — 17-летний житель Искитима, который был сводным братом убитой.

Согласно версии следствия, утром 9 мая 2023 года обвиняемый, проявляя личную неприязнь к несовершеннолетней, ударил девушку несколько раз колуном по голове. В результате полученных травм потерпевшая, 17-летняя девушка, скончалась на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном в ходе предварительного следствия. Рассмотрение уголовного дела по существу будет проводить Искитимский районный суд Новосибирской области.

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#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Искитим#Эмилия Губарева#18+
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