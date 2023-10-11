17-летний подросток пойдет под суд за убийство сестры в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В Искитимском районе рассмотрели дело о совершении убийства подростком несовершеннолетней. Под обвинением — 17-летний житель Искитима, который был сводным братом убитой.
Согласно версии следствия, утром 9 мая 2023 года обвиняемый, проявляя личную неприязнь к несовершеннолетней, ударил девушку несколько раз колуном по голове. В результате полученных травм потерпевшая, 17-летняя девушка, скончалась на месте.
Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном в ходе предварительного следствия. Рассмотрение уголовного дела по существу будет проводить Искитимский районный суд Новосибирской области.