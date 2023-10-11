17-летний подросток пойдет под суд за убийство сестры в Новосибирской области

Согласно версии следствия, утром 9 мая 2023 года обвиняемый, проявляя личную неприязнь к несовершеннолетней, ударил девушку несколько раз колуном по голове. В результате полученных травм потерпевшая, 17-летняя девушка, скончалась на месте.