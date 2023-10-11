atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Жильцы боятся пользоваться лифтом

«Читаем молитвы»: жильцы дома в Новосибирске боятся пользоваться лифтом

11 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Жильцы боятся пользоваться лифтом

В Новосибирске жильцы новостройки боятся пользоваться лифтом

В Новосибирске жильцы новостройки боятся пользоваться лифтом. Кабина постоянно трясется и болтается, заставляя людей волноваться. При этом управляющая компания заявляет о полной исправности устройства.

Новостройку сдали в эксплуатацию год назад. Жильцы заявляют, что лифты ломались уже тогда. Однако застройщик заявил, что проблема временная и вскоре все решится.

«Все в пределах нормы, дом усаживается. Оказывается, мы лифт неправильно эксплуатируем. Устали уже бороться. Едем на нужный этаж и читаем молитвы, чтобы кабина не рухнула», — рассказала «Вести Новосибирск» жительница дома Ирина Хохлова.
Не все дома подключили к теплу в Новосибирске
Узнать подробнее

Частые жалобы жильцов дома по Октябрьской, 3 приводили к постоянной проверке лифтов. В управляющей компании заявляют, что проблем нет. Однако независимое обследование, проведенное автономной некоммерческой организацией «Эксперт Групп» выявило посторонние шумы, вибрации и незатянутые болты, которые могут привести к трагедии.

В итоге новосибирцы собирают деньги на комплексную экспертизу и намереваются подать в суд с целью установки безопасных лифтов.

В Новосибирске жителям 4 домов пересчитали платы за отопление
Узнать подробнее
Читайте также:
«Дискус» Джулая срывает сроки сдачи домов — им заинтересовались в прокуратуре
#Новосибирск#Жилой дом#Управляющая компания#Лифт#Новостройки#Александр Ляхов
Подпишитесь
Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
Сегодня, 04:03
Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?
Вчера, 09:29
«Ужас какой»: в Бердске автомобиль с водителем разорвало на части в ДТП — ВИДЕО
Сегодня, 01:23
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Вчера, 03:13
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Вчера, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Вчера, 01:43