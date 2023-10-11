«Читаем молитвы»: жильцы дома в Новосибирске боятся пользоваться лифтом

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Новостройку сдали в эксплуатацию год назад. Жильцы заявляют, что лифты ломались уже тогда. Однако застройщик заявил, что проблема временная и вскоре все решится.
«Все в пределах нормы, дом усаживается. Оказывается, мы лифт неправильно эксплуатируем. Устали уже бороться. Едем на нужный этаж и читаем молитвы, чтобы кабина не рухнула», — рассказала «Вести Новосибирск» жительница дома Ирина Хохлова.
Частые жалобы жильцов дома по Октябрьской, 3 приводили к постоянной проверке лифтов. В управляющей компании заявляют, что проблем нет. Однако независимое обследование, проведенное автономной некоммерческой организацией «Эксперт Групп» выявило посторонние шумы, вибрации и незатянутые болты, которые могут привести к трагедии.
В итоге новосибирцы собирают деньги на комплексную экспертизу и намереваются подать в суд с целью установки безопасных лифтов.