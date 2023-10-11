Единое представительство вузов Новосибирска откроется в Китае

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Новосибирские вузы решили открыть единое представительство в Пекине, чтобы усилить свою международную деятельность. Это будет первый опыт подобного рода для них.
В этом проекте принимают участие все вузы из Новосибирска, которые уже имеют опыт работы за рубежом. Кроме того, к инициативе могут присоединиться также средние профессиональные учебные заведения.
Главной целью открытия представительства является привлечение китайских студентов и развитие новых форм сотрудничества между университетами.