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НГАСУ 10 октября первым подписал соглашение

Единое представительство вузов Новосибирска откроется в Китае

11 октября 2023, 03:30
Фото: atas.info
НГАСУ 10 октября первым подписал соглашение
Новосибирские вузы открывают единое представительство в Пекине для привлечения китайских студентов и укрепления связей с китайскими университетами.

Новосибирские вузы решили открыть единое представительство в Пекине, чтобы усилить свою международную деятельность. Это будет первый опыт подобного рода для них.

Фото: Пресс-служба НГУ

В этом проекте принимают участие все вузы из Новосибирска, которые уже имеют опыт работы за рубежом. Кроме того, к инициативе могут присоединиться также средние профессиональные учебные заведения.

Главной целью открытия представительства является привлечение китайских студентов и развитие новых форм сотрудничества между университетами.

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#Образование#Новосибирск#Вузы#Эмилия Губарева#Китай
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