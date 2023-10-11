Кабинет ученого и «Мыши в космосе»: программа региона на выставке «Россия»

Вдоль трех тематических сторон экспозиции «наука», «образование», «производство» будут выстроены основные вовлекающие программы для детей и взрослых. С помощью VR-экскурсии участники выставки посетят «самую умную улицу в мире», которая находится в новосибирском Академгородке, познакомятся с единственным в своём роде памятником всем лабораторным мышам — это мышь, которая вяжет ДНК. В зоне науки будет располагаться большой экран с демонстрацией роликов о достижениях в науке и «кабинет ученого», в котором сотрудники научных институтов СО РАН будут проводить научно-популярные мастер-классы. В зоне «прошлое-настоящее-будущее» с помощью дополненной реальности можно будет увидеть, какой область была совсем недавно и какие достижения демонстрирует сейчас.