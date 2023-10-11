Карасукские тимуровцы помогли 70-летней бабушке сложить дрова в поленницу

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Семидесятилетняя бабушка обратилась в школу с просьбой помочь ей по хозяйству. Пенсионерка не смогла сложить дрова в поленницу и собрать урожай винограда.
«Мальчики помогли сложить дрова в тележку и сложить их в поленницу. Другие срезали виноград, его оказалось четыре ведра. По завершении работ Галина Ивановна напоила помощников чаем и угостила спелым виноградом», — рассказала gorsite.ru руководитель волонтерского отряда «Забота» Татьяна Бондарь.
Участники волонтерского отряда активно помогают пенсионерам. Весной школьники вскапывают огород и сажают картошку, летом уничтожают сорняки, осенью трудятся на грядках, а зимой очищают дворы от снега.
При этом попасть в отряд не так-то просто, туда набирают учеников с шестого по восьмой классы. Остальные участвуют в уборке школы и организации мероприятий.