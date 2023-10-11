atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Школьники помогли пенсионерке по хозяйству

Карасукские тимуровцы помогли 70-летней бабушке сложить дрова в поленницу

11 октября 2023, 11:06
Фото: gorsite.ru
Школьники помогли пенсионерке по хозяйству

В Новосибирской области школьники помогли пенсионерке сложить дрова в поленницу

В Карасуке при школе №4 действует волонтерский отряд «Забота». Его участники — ученики старших классов — помогают пенсионерам в повседневных делах. Одним из таких дел стала уборка двора местной жительницы Галины Яковлевой.

Семидесятилетняя бабушка обратилась в школу с просьбой помочь ей по хозяйству. Пенсионерка не смогла сложить дрова в поленницу и собрать урожай винограда.

«Мальчики помогли сложить дрова в тележку и сложить их в поленницу. Другие срезали виноград, его оказалось четыре ведра. По завершении работ Галина Ивановна напоила помощников чаем и угостила спелым виноградом», — рассказала gorsite.ru руководитель волонтерского отряда «Забота» Татьяна Бондарь.
В Новосибирской области живут 247 пенсионеров, которым больше 100 лет
Узнать подробнее

Участники волонтерского отряда активно помогают пенсионерам. Весной школьники вскапывают огород и сажают картошку, летом уничтожают сорняки, осенью трудятся на грядках, а зимой очищают дворы от снега.

При этом попасть в отряд не так-то просто, туда набирают учеников с шестого по восьмой классы. Остальные участвуют в уборке школы и организации мероприятий.

Новосибирских школьников научат создавать беспилотники
Узнать подробнее
Читайте также:
В Бердске четвероклассники страдают от адской жары в классе
#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Помощь#Волонтеры#Пенсионеры#Александр Ляхов
Подпишитесь
Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
Сегодня, 04:03
Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?
Вчера, 09:29
«Ужас какой»: в Бердске автомобиль с водителем разорвало на части в ДТП — ВИДЕО
Сегодня, 01:23
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Вчера, 03:13
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Вчера, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Вчера, 01:43