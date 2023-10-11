Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Российский писатель, переводчик и публицист с еврейскими корнями. Называет себя православным христианином и антисионистом. Критики считают его «евреем-самоненавистником».
Исраэль родился в Новосибирске в 1947 году. Выпускник Новосибирского государственного университета. Печатать свои произведения он начал еще в институте.
Репартировался из Новосибирска рано — в 1969 году. По словам самого Шамира, он служил в армии Израиля, в том числе был участников войны Судного дня (октябрьский конфликт с арабами 1975 года). С этого гожа жил в разных странах — в Великобритании, Японии, Швеции. С 2009 года находится в Израиле, Яффе и является колумнистом русскоязычной версии Russia Today (RT).
Исраэль Шамир известен публицистическими романами, в том числе об отношениях Израиля и Палестины. Живя в Швеции, принимал участие в демонстрациях против палестинского режима. Отметим, что несмотря на свои прошлые высказывания и действия, Исраэль Шамир выступает за права палестинцев. Он считает, что на месте Израиля должны быть созданы Западный берег реки Иордан и сектор Газа — союз еврейского и арабского государств.
«Сейчас наступил момент истины. Мозги многим русским людям засрали, и они сейчас поддерживают Израиль. Это, конечно, просто бред. Израиль — не друг России. Палестинцы — друзья России, друзья православным людям», — написал он в своих соцсетях о войне в Израиле.
Из-за некоторых высказываний критики обвиняют публициста в антисемитизме. Причем не согласны с Шамиром как деятели Израиля, так и Палестины. Шамирова также называли «отрицателем холокоста».
Новосибирский бизнесмен, бывший директор «Стартелеком». Родился в Бердске в 1971 году. Долгое время оставался в родном регионе. Здесь он занимался деятельностью в сфере IT.
По данным СПАРК, за все время он был директором или совладельцем семи компаний, из которых все уже не действуют или находятся на стадии ликвидации.
В 2017 году он мигрировал в Израиль, о причинах переезда неизвестно. Тогда же с бизнесменом произошел несчастный случай. Кто-то сделал поддельный паспорт на его имя. В фейковом документе было все то же, что и в настоящем, кроме фотографии. На имя Куницына в итоге завели ИП в Московской области. Об этом он узнал только после того, как ему сообщили, что он задолжал в бюджет России больше полумиллиона рублей. Предприниматель подал иск в Арбитражный суд с просьбой признать недействительной деятельность фирмы в Подмосковье. Суд его иск удовлетворил.
Сейчас Михаил Куницын до сих пор находится в Израиле. Он остается директором российской IT-компании EngageYa. Но это не мешает ему публиковать антироссийские высказывания. С начала СВО он активно поддерживает украинскую сторону, даже в качестве фото профиля он выбрал изображение с украинским флагом.
В конфликте между Израилем и Палестиной он выступает на стороне первых.
«Количество сочувствия и соучастия в эти дни зашкаливает. Пишут одноклассники и одногруппники, бывшие коллеги и ротарианцы со всего мира — знакомые, едва знакомые, почти забытые, далёкие и все такие близкие. Нас больше, мы выстоим. Тьма не пройдёт», — написал он в запрещенной соцсети.
Исходя из информации в соцсетях, Михаил Куницын также является активным сторонником Алексея Навального*, поддерживал Сергея Бойко** во время выборов мэра Новосибирска. Часто посещает протестные акции в Израиле.
Бывший новосибирский предприниматель и общественник. Известный протестными акциями, социальной и публицистической деятельностью.
Андрей Терехин родился в Комсомольске-на-Амуре в 80-х годах, в Новосибирск переехал в юношестве, окончил Сибирскую академию государственного управления (ныне РАНХиГС). Тогда же начал общественную деятельность.
Был главным редактор мужского журнала «Légionnaire», который выходил малым тиражом в Новосибирске в 2012–2013 годах. Также значился координатором Сибирского регионального центра Гражданского корпуса, выступавшего за отделение Сибири от России.
Был идеологом движения «ОккупайНск» — сибирский аналог московской группировки «ОккупайАбай», возникшей после президентских выборов 2012 года в знак протеста режиму Владимира Путина. Позже стал фигурантом «болотного дела».
В 2015 году Терехин также выдвигался в Совет депутатов Новосибирска. Правда, парламентарием так и не стал.
После начала СВО выходил на несанкционированные митинги, во время которых был задержан. Изначально его задержали на четверо суток, но после арест продлили. Сразу после этого, весной 2022 года активист сбежал из России в Израиль. Тогда он заявил, что подал заявку в добровольческий корпус вооруженных сил Украины.
С тех пор он так и не вошел в состав армии Украины. По последним данным, сейчас он может находиться не в Израиле. О конфликте в Израиле в своих соцсетях он пишет так:
«Все происходящее в Израиле просто ужасно. Очевидно, что это нападение происходит с участием России и Ирана. Участвующие группы кажутся слишком организованными и ведут себя не так, как обычно. Более того, в отличие от прошлых событий, когда я мог оправдать действия террористов, спровоцированные Израилем, здесь не было четкого триггера».
Возможно, сейчас Андрей Терехин находится на Филиппинах.
Некогда известный новосибирский блогер, регулярно проводивший прямые трансляции на остросоциальные и не очень темы на YouTube. Также был депутатом горсовета Новосибирска.
Родился в Новосибирской области в 1960-х годах. Окончил Новосибирский электротехнический институт. Подробно его биография неизвестна. Из информации в сети, можно понять, что на жизнь он зарабатывал работой в сфере IT. Хотя также известно, что он успел поработать в мэрии Новосибирска и правительстве региона.
Параллельно занимался активизмом. Большую часть своих мыслей и идей он транслировал на YouTube-канал, на котором на данный момент чуть меньше 10 000 подписчиков и почти 800 видеороликов.
Тимур Ханов известен как частый гость протестных акций. Он выходил с плакатами на митинги против режима Владимира Путина, в поддержку Алексея Навального*, против вакцинации от COVID-19, за Украину и другие.
В феврале 2022 года он выходил на несанкционированный митинг против СВО. В тот же месяц суд обязал его и нынешнего депутата горсовета Антона Картавина выплатить 3 024 877 рублей за работу полицейских на протестных акциях. Правда, речь шла об акциях февраля 2021 года.
Вскоре после решения суда Ханов сбежал в Израиль, где он находится до сих пор и ведет трансляции с места событий. Кстати, уже в эмиграции блогер заявил, что не понимает смысла долга перед Родиной, перед страной. Правда, видимо, речь идет только о России, ведь из Израиля даже сейчас он уезжать не собирается.
«Надеемся, что победа израильского оружия будет быстрой, эффективной и без особых жертв. Но они точно будут, прежде всего со стороны террористов. Среди палестинских детей, женщин, стариков несомненно будут жертвы. Но надо помнить о тех жертвах, которые принесли палестинские террористы», — заявил Ханов в своей последней трансляии.
Сейчас он находится в Хайфе. По его словам, там все спокойно, но в городе открыты все бомбоубежища, которые обычно не работают в мирное время.
Сколько именно детей и чьих находятся сейчас в Израиле неизвестно. Но этот пункт мы вписали не просто так. Несколько лет назад представитель правительства Новосибирской области заявила, что на юге находятся близкие сотрудников администрации региона.
Такое заявление еще в 2019 году на региональном туристическом форуме в Новосибирске сделала начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.
«Мы [Новосибирская область] харизматичны, гостеприимны. Если немножко рассказать о Новосибирской области, мы очень рады, что являемся поставщиками туристов в Израиль. Это отрадно, это приятно. Наши сотрудники, в моем управлении в частности, посещают Вашу страну [Израиль]. Наши дети там живут. Поэтому практически родные люди с вами», — заявила тогда она.
Кто из детей сотрудников правительства или мэрии действительно находится в Израиле доподлинно неизвестно. Дети чиновников обычно ведут закрытую жизнь.
Сейчас в Израиле находятся около 1,5 млн россиян — это почти 15% от всего населения страны. По последним данным, во время атаки ХАМАС погибли четверо русских, еще шесть остаются пропавшими без вести.
*включен в список террористов и экстремистов
**признан Минюстом РФ иностранным агентом