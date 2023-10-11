Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников

В 2017 году он мигрировал в Израиль, о причинах переезда неизвестно. Тогда же с бизнесменом произошел несчастный случай. Кто-то сделал поддельный паспорт на его имя. В фейковом документе было все то же, что и в настоящем, кроме фотографии. На имя Куницына в итоге завели ИП в Московской области. Об этом он узнал только после того, как ему сообщили, что он задолжал в бюджет России больше полумиллиона рублей. Предприниматель подал иск в Арбитражный суд с просьбой признать недействительной деятельность фирмы в Подмосковье. Суд его иск удовлетворил.