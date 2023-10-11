Мэр Новосибирска рассказал о сотрудничестве с Республикой Беларусь

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Выступая на заседании, мэр Анатолий Локоть отметил, что Беларусь и Новосибирская область имеют особую историю отношений — 11 лет назад Новосибирск и Минск стали городами побратимами: «За эти годы между городами расширилось производственно-техническое сотрудничество, появились проекты в области науки и культуры. В Новосибирске многое напоминает о Беларуси. По улицам ходят белорусские автобусы МАЗ и трамваи с кузовами „Белкоммунмаш“. Большим спросом в магазине пользуются белорусские продукты, обувь, одежда и косметика. Успешно работают дилеры производителей сельскохозяйственной и дорожной техники: „Минского тракторного завода“, „Гомсельмаша“, „Комдора“.
В апреле этого года в Новосибирске прошли Дни Минска. Столица Сибири принимала у себя большую делегацию из Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. Обсуждались планы сотрудничества в разных сферах, в том числе в сфере управления городским хозяйством.
Было подписано соглашение между Калининским и Октябрьским районами Новосибирска и Заводским и Первомайским районами Минска. Во время круглых столов активно обсуждались вопросы взаимодействия в сфере промышленности, туризма, транспорта и воспитания подрастающего поколения. Как подчеркнул Анатолий Локоть: «Подобные визиты способствуют укреплению партнёрских связей, расширению сфер сотрудничества».
Среди всех совместных проектов выделяется проект по развитию общественного транспорта.В 2016 году в Новосибирске начало работать российско-белорусское предприятие по модернизации трамваев — «БКМ Сибирь». Силами этого предприятия обновили 42 трамвайных вагона. Еще 10 вагонов планируется модернизировать к концу года. Вместе с «Минским автомобильным заводом» обновляется троллейбусный парк. До конца года в Новосибирск поступят 120 низкопольных троллейбусов, собранных с использованием минских комплектующих.
Активно развивается сотрудничество и в сфере патриотического воспитания молодежи. С 2016 года Минск и Новосибирск обмениваются делегациями Поста № 1. В 2022 году школьники из Новосибирска во время поездки в Брест несли Вахту Памяти у Вечного огня мемориала «Брестская крепость-герой». Летом 2023 года делегация из Минска приезжала в Новосибирск — ребята возлагали цветы к Вечному огню на Монументе Славы.
В ходе визита делегации из Новосибирской области в Минск были проведены встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
Гости из Новосибирска побывали на ведущих предприятиях Беларуси, включая машиностроительный завод «БКМ-Холдинг». Встреча на заводе была приурочена к обсуждению дальнейшего сотрудничества в сфере развития общественного транспорта. Также члены делегации приняли участие в церемонии возложения цветов у Монумента Славы.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретились с первым заместителем Председателя Правления Белкоопсоюза Александром Скрундевским. Одной из основных тем данной встречи стало проведение седьмой ярмарки белорусских товаров в Новосибирске, во время встречи стороны наметили ориентировочные сроки — ярмарка пройдёт в сентябре 2024 года. Решается вопрос открытия в нашем городе торгового дома белорусских товаров легкой промышленности.
Стала известна дата открытия ледового городка в Новосибирске в этом году.