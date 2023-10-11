Мэр Новосибирска рассказал о сотрудничестве с Республикой Беларусь

Выступая на заседании, мэр Анатолий Локоть отметил, что Беларусь и Новосибирская область имеют особую историю отношений — 11 лет назад Новосибирск и Минск стали городами побратимами: «За эти годы между городами расширилось производственно-техническое сотрудничество, появились проекты в области науки и культуры. В Новосибирске многое напоминает о Беларуси. По улицам ходят белорусские автобусы МАЗ и трамваи с кузовами „Белкоммунмаш“. Большим спросом в магазине пользуются белорусские продукты, обувь, одежда и косметика. Успешно работают дилеры производителей сельскохозяйственной и дорожной техники: „Минского тракторного завода“, „Гомсельмаша“, „Комдора“.