Мороз до -32 ℃ стукнет по Новосибирску в ноябре 2023 — чего еще ждать от погоды

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Во второй половине ноября в Новосибирске ожидается сильное похолодание и снегопады. Согласно прогнозам погодных сервисов, начиная с 18 ноября, днем температура будет колебаться от -8 до -12 градусов.
При этом, с 24 ноября столбик термометра опустится ниже -20 градусов, а 27 ноября ночью ожидается -32 градуса, днем -25 градусов. Также прогнозируются снегопады с 10 по 23 ноября и с 21 по 30 ноября.
Напомним, что резкое похолодание начнется уже с этой недели. В регион придут мокрые дожди, а также минусовые температуры.