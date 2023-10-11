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Холодно будет в ноябре

Мороз до -32 ℃ стукнет по Новосибирску в ноябре 2023 — чего еще ждать от погоды

11 октября 2023, 05:11
Фото: 1MI
Холодно будет в ноябре

В Новосибирске синоптики предупредили о похолодании до -32 ℃ в ноябре

В Новосибирске ожидается сильное похолодание и снегопады во второй половине ноября, температура может опуститься до -32 градусов.

Во второй половине ноября в Новосибирске ожидается сильное похолодание и снегопады. Согласно прогнозам погодных сервисов, начиная с 18 ноября, днем температура будет колебаться от -8 до -12 градусов.

При этом, с 24 ноября столбик термометра опустится ниже -20 градусов, а 27 ноября ночью ожидается -32 градуса, днем -25 градусов. Также прогнозируются снегопады с 10 по 23 ноября и с 21 по 30 ноября.

Напомним, что резкое похолодание начнется уже с этой недели. В регион придут мокрые дожди, а также минусовые температуры.

Резкое похолодание с мокрым снегом ворвутся в Новосибирскую область
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