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Updated Сегодня, 07:45

В Новосибирске агрессивный мужчина не давал водителям проехать во двор

«Пинал двери»: агрессивный новосибирец оскорблял водителей, мешал проезду во двор

11 октября 2023, 07:43
Фото: 1MI

В Новосибирске агрессивный мужчина не давал водителям проехать во двор

Жители Троллейной, 39 в Новосибирске не могли проехать в свой двор из-за агрессивного соседа. Мужчина загораживал им путь, материл и стучал в окна.

Инцидент произошел 10 октября. Сибиряку пришло в голову, что машинам нельзя заезжать во двор. Он вышел на «войну» с водителями.

«Мужик кричал, что проезд запрещен и никак этот запрет не аргументировал. Знаков никаких не было. Видимо, ему не понравилось, что мы мешаем пешеходам пройти. Начал пинать двери машин, оскорблять всех», — рассказал читатель Atas.info.

Автомобилисты вскоре поняли, что бороться с пешеходом бесполезно и объехали двор. В полицию никто на дебошира не заявлял.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Автомобиль#Дебошир
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