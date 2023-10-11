«Пинал двери»: агрессивный новосибирец оскорблял водителей, мешал проезду во двор

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Инцидент произошел 10 октября. Сибиряку пришло в голову, что машинам нельзя заезжать во двор. Он вышел на «войну» с водителями.
«Мужик кричал, что проезд запрещен и никак этот запрет не аргументировал. Знаков никаких не было. Видимо, ему не понравилось, что мы мешаем пешеходам пройти. Начал пинать двери машин, оскорблять всех», — рассказал читатель Atas.info.
Автомобилисты вскоре поняли, что бороться с пешеходом бесполезно и объехали двор. В полицию никто на дебошира не заявлял.