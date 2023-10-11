«Пинал двери»: агрессивный новосибирец оскорблял водителей, мешал проезду во двор

«Мужик кричал, что проезд запрещен и никак этот запрет не аргументировал. Знаков никаких не было. Видимо, ему не понравилось, что мы мешаем пешеходам пройти. Начал пинать двери машин, оскорблять всех», — рассказал читатель Atas.info.