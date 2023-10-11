Получение микрозаймов для малого и среднего бизнеса стало проще

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 08:26
Сервис «Подбор и получение микрофинансирования», который заработал на цифровой платформе МСП.РФ, позволяет получить финансовую государственную поддержку на льготных условиях. Первые заемщики уже получили 42 микрокредита на общую сумму 128 млн рублей. Среди них — предприятия гостиничного бизнеса, производственные компании, заведения общепита и торговые организации, пишет tass.ru.
Сервис позволяет предпринимателям оформить заем, предоставив единый сокращенный (в некоторых субъектах РФ — вдвое) пакет документов. Срок рассмотрения не превышает пяти календарных дней. Клиенты могут ознакомиться с полным перечнем оснований для отказа с указанием причин. Заявки подаются онлайн, пользователю сервиса при этом не требуется посещать офис государственной микрофинансовой организации (ГМФО). На сайте доступно и отслеживание статуса заявки. В автоматическом режиме клиент проходит проверку на стоп-факторы с применением данных цифрового профиля, состоящего из 1200 параметров бизнеса.
По словам Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, малому и среднему бизнесу предоставлена возможность оформления микрозаймов онлайн по сокращенному и стандартному для всех регионов России пакету документов и бизнес-процессов в сокращенные сроки с обоснованием причины в случае отказа в выдаче средств. С этого момента российские бизнесмены от Калининграда до Владивостока находятся в равных условиях при получении микрозаймов.
Глава Корпорации МСП также отметил, что ведущие региональные государственные МФО уже организуют оформление микрозаймов через новый интернет-сервис. Например, в Удмуртии, Татарстане и Башкирии, а также в Иркутской и Саратовской областях до конца года планируют выдать предпринимателям не менее 1 млрд рублей микрозаймов.
Изменения принципов работы государственных МФО и возможность получения микрозаймов в упрощенном режиме стали результатом их включения в состав участников НГС, которую координирует Корпорация МСП. Благодаря этому появилась возможность установления новых требований к ним и их деятельности.
В настоящий момент в периметре мониторинга корпорации находится 136 ГМФО в 84 регионах страны. Из них — 92 региональных организации и 44 — муниципальных. ГМФО были сформированы для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Следует отметить, что создателем и координатором ГМФО является Минэкономразвития, а их учредителями — регионы и муниципалитеты. В ГМФО можно оформить микрозаймы на сумму не более 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам. Средневзвешенная ставка на текущий год составляет 5,8%.
Развитие системы кредитования предпринимательства входит в число задач, поставленных в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.