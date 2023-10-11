Получение микрозаймов для малого и среднего бизнеса стало проще

В настоящий момент в периметре мониторинга корпорации находится 136 ГМФО в 84 регионах страны. Из них — 92 региональных организации и 44 — муниципальных. ГМФО были сформированы для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Следует отметить, что создателем и координатором ГМФО является Минэкономразвития, а их учредителями — регионы и муниципалитеты. В ГМФО можно оформить микрозаймы на сумму не более 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам. Средневзвешенная ставка на текущий год составляет 5,8%.