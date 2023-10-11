Резкое похолодание с мокрым снегом ворвутся в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Согласно информации от метеорологов Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие дни в Новосибирске и области ожидается похолодание и осадки.
Уже с четверга, 12 октября, начнется существенное понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до значения +4…-2 ℃, а днем будут колебаться в пределах +14 ℃. Ветер при этом станет достаточно сильным — порывы до 15 м/с.
В пятницу похолодание продолжится, и ночью температура опустится до -3…+2 ℃. Ожидается также дождь со снегом. Днем погода несколько улучшится, и температура поднимется до +7…+12 ℃.
По данным портала «Гисметео», осадки в Новосибирске не ожидаются до конца недели, кроме выходных дней, 15 и 16 октября. В эти дни дневная температура составит +9…+17 ℃.