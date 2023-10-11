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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Резко холодно станет в Новосибирске

Резкое похолодание с мокрым снегом ворвутся в Новосибирскую область

11 октября 2023, 03:52
Фото: 1MI
Резко холодно станет в Новосибирске

Дожди с мокрым снегом придут в Новосибирской области на этой неделе

В Новосибирске ожидается похолодание до -3 ℃ и дожди с мокрым снегом, температура ночью будет колебаться от -2 до +2 ℃, а днем от +7 до +14 ℃.

Согласно информации от метеорологов Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие дни в Новосибирске и области ожидается похолодание и осадки.

Уже с четверга, 12 октября, начнется существенное понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до значения +4…-2 ℃, а днем будут колебаться в пределах +14 ℃. Ветер при этом станет достаточно сильным — порывы до 15 м/с.

В пятницу похолодание продолжится, и ночью температура опустится до -3…+2 ℃. Ожидается также дождь со снегом. Днем погода несколько улучшится, и температура поднимется до +7…+12 ℃.

По данным портала «Гисметео», осадки в Новосибирске не ожидаются до конца недели, кроме выходных дней, 15 и 16 октября. В эти дни дневная температура составит +9…+17 ℃.

В Новосибирск вернулось лето в октябре — температура у НГУ достигла почти +24°C
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Синоптики#Снег#Дождь#Похолодание#Эмилия Губарева#Ветер#Осадки
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