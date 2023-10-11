Резкое похолодание с мокрым снегом ворвутся в Новосибирскую область

Дожди с мокрым снегом придут в Новосибирской области на этой неделе

В Новосибирске ожидается похолодание до -3 ℃ и дожди с мокрым снегом, температура ночью будет колебаться от -2 до +2 ℃, а днем от +7 до +14 ℃.