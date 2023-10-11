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Дом оценили более чем в 100 млн рублей

Роскошный особняк с бассейном и русской баней продают в Новосибирске за 135 млн

11 октября 2023, 09:46
Фото: ЦИАН
Дом оценили более чем в 100 млн рублей
В Новосибирске продают элитный коттедж с бассейном и спа-зоной за 135 миллионов рублей. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

Резиденция расположена на территории элитного поселка ДНТ «Удача» в сосновом бору Заельцовского района. Отметим, что на территории этого частного сектора находятся исключительно дорогие особняки. Большая часть собственников — чиновники, депутаты и сотрудники силовых структур.

Загородный дом премиум-класса площадью 1213 квадратных метров находится вдали от городской суеты. Двухэтажный дом выполнен в неоклассическом стиле по индивидуальному проекту известного архитектора.

Первый этаж дома предлагает просторный холл, гостиную, кухню-столовую, кинотеатр, бильярдную, кабинет, гостевую комнату, три санузла и зону для отдыха и развлечений.

Фото: ЦИАН

Также внутри есть бассейн, русская дровяная баня и другие зоны.

На втором этаже размещены пять спален, каждая из которых имеет свою гардеробную, два санузла и выход на крышу.

На цокольном этаже расположены котельная, постирочная, комната и санузел для персонала с отдельным входом, а также парковка на шесть машин и автомойка.

Фото: ЦИАН

О собственнике элитного жилья ничего неизвестно. Кроме того, в объявлении не указан точный адрес участка. Его стоимость оценивается в 135 млн рублей.

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