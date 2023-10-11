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Posted 11 октября, 11:32

Published 11 октября, 11:32

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

РЖД увеличили объемы перевозок морепродуктов из Приморья почти на 18%

РЖД увеличили объемы перевозок морепродуктов из Приморья почти на 18%

11 октября 2023, 11:32
В сентябре текущего года из Приморского края по железной дороге было отправлено 76 тысяч тонн рыбной продукции, что означает увеличение на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Перевозка морепродуктов в контейнерах составила 59 тысяч тонн (рост на 20,6%).

Основная часть рыбной продукции в сентябре была отправлена заказчикам в Московскую область (27 тысяч тонн), на Урал (21 тысяча тонн) и в Сибирь (21 тысяча тонн).

Всего за 9 месяцев текущего года из Приморского края по железной дороге было отправлено 548 тысяч тонн рыбной продукции, что соответствует приросту на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Общий объем экспорта морепродуктов по железной дороге с начала 2023 года составил 40 тысяч тонн.

В сентябре 2023 года наблюдался значительный рост экспорта рыбной продукции из Приморского края. Этот рост свидетельствует о повышенном интересе зарубежных рынков к российской рыбной продукции и высоком качестве морепродуктов, производимых в регионе.

Также стоит отметить активное использование контейнерных перевозок для морепродуктов.

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