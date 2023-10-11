Стали известны сроки сдачи 7 поликлиник по ГЧП в Новосибирске

На улице Николая Сотникова, где строится поликлиника №13, ставят оконные блоки, завершается кладка перегородок и начинается черновая отделка. В поликлинике № 18, которая будет самым крупным объектом, кладка внутренних стен уже закончена, а на 83% выполнены армированные перегородки. Это медучреждение будет иметь площадь 14 200 квадратных метров и обслуживать 60 000 жителей Ленинского района. Для работы в поликлинике планируется нанять 500 специалистов.