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Поликлиники почти готовы

Стали известны сроки сдачи 7 поликлиник по ГЧП в Новосибирске

11 октября 2023, 02:15
Фото: ГК "ВИС"
Поликлиники почти готовы

В Новосибирске группа «ВИС» заявила о готовности пяти из семи поликлиник

В Новосибирске уже готовы пять из семи поликлиник, которые строятся в рамках государственно-частного партнёрства. Группа «ВИС» сообщила о готовности этих медицинских учреждений: их планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Поликлиники № 2 и № 7 уже готовы почти на 100%, осталось только дождаться доставки комплексов магнитно-резонансной томографии. Однако в связи с санкциями страны-производителя, возникли задержки с поставкой оборудования.

Строительные работы продолжаются в поликлинике №27, также проводится благоустройство территории. В двух других медицинских комплексах работники уже начали фасадные работы.

На улице Николая Сотникова, где строится поликлиника №13, ставят оконные блоки, завершается кладка перегородок и начинается черновая отделка. В поликлинике № 18, которая будет самым крупным объектом, кладка внутренних стен уже закончена, а на 83% выполнены армированные перегородки. Это медучреждение будет иметь площадь 14 200 квадратных метров и обслуживать 60 000 жителей Ленинского района. Для работы в поликлинике планируется нанять 500 специалистов.

Оставшиеся две поликлиники, которые строится компания «ВИС» в Кировском и Ленинском районах, планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

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#Новосибирск#Строительство#Группа ВИС#Эмилия Губарева#Поликлиники#ГЧП#Государственно-частное партнёрство
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