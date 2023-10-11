Стали известны сроки сдачи 7 поликлиник по ГЧП в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
Поликлиники № 2 и № 7 уже готовы почти на 100%, осталось только дождаться доставки комплексов магнитно-резонансной томографии. Однако в связи с санкциями страны-производителя, возникли задержки с поставкой оборудования.
Строительные работы продолжаются в поликлинике №27, также проводится благоустройство территории. В двух других медицинских комплексах работники уже начали фасадные работы.
На улице Николая Сотникова, где строится поликлиника №13, ставят оконные блоки, завершается кладка перегородок и начинается черновая отделка. В поликлинике № 18, которая будет самым крупным объектом, кладка внутренних стен уже закончена, а на 83% выполнены армированные перегородки. Это медучреждение будет иметь площадь 14 200 квадратных метров и обслуживать 60 000 жителей Ленинского района. Для работы в поликлинике планируется нанять 500 специалистов.
Оставшиеся две поликлиники, которые строится компания «ВИС» в Кировском и Ленинском районах, планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.