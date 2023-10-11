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Регоператор вывезет листву, при условии, что она будет правильно упакована.

Стало известно, кто должен вывозить листву с придомовых территорий

11 октября 2023, 11:31
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"
Регоператор вывезет листву, при условии, что она будет правильно упакована.
Осенью на придомовых территориях скапливается большое количество листвы. Этот вид отходов относится к ТКО, поэтому вывозом листвы занимается регоператор.

Осенью жители частных домов, сотрудники управляющих компаний в многоквартирных домах проводят сбор опавшей листвы. Для того чтобы регоператор вывез листву с придомовых территорий многоквартирных и частных домов, листва и другие сезонные отходы должны быть упакованы в полиэтиленовые мешки и завязаны. Размещать мешки с опавшей листвой необходимо на контейнерной площадке в отсеке для КГО или рядом, но так, чтобы не перекрывать людям и мусоровозам пути для пользования и обслуживания контейнеров. В частном секторе, где ТКО собирается в индивидуальный бак, мешки с листвой рекомендуется оставлять рядом с баком.

В МУП «САХ» рассказали об основных правилах подготовки отходов от уборки придомовой территории от листвы:

— Сезонные отходы необходимо упаковать в плотные полиэтиленовые мешки и завязать их. Это поможет избежать нарушения целостности пакета, если в него попадут, например, ветки или осколки стекла, а значит, собранная листва отправится на полигон, а не разлетится по округе.

— Региональный оператор осуществляет сбор отходов исключительно с контейнерных площадок, которые внесены в реестр мест накопления. Поэтому наши мусоровозы не будут курсировать по дворам многоквартирных домов в поисках мешков с листвой, которые остались на придомовой территории. Просто разместите пакеты с листвой в отсеке для накопления КГО.

— Чтобы избежать переполнения отсека для КГО, рекомендуем жителям не размещать все отходы после субботника в отсеках для крупногабаритных отходов одновременно, а попросить дворника перемещать упакованную листву с придомовой территории в отсеки для КГО частями, не заполняя отсек полностью. При таком подходе на контейнерной площадке всегда найдется место не только для листвы, но и для крупногабаритных отходов, которые могут быть выброшены жителями в период субботников.

— Упакованную листву необходимо складировать именно в отсеках для КГО, а не в контейнерах. Это поможет избежать быстрого переполнения ёмкостей и убережет контейнерные площадки от навалов ТКО при ежедневном вывозе.

— Региональный оператор вывезет упакованную листву с контейнерных площадок многоквартирных домов в рабочем режиме, оставлять заявки в диспетчерскую службу специально не требуется.

Период листопада дает существенное увеличение объемов для транспортных компаний, перевозящих ТКО, техника и люди испытывают дополнительную нагрузку. Чтобы не допустить сбоя по сбору и вывозу ТКО и КГО, листва будет вывозиться поэтапно. Не следует беспокоиться, если первый же мусоровоз не увез все мешки. Листопад несколькими днями не ограничивается, и вывоз листвы будет продолжаться как минимум месяц, а если потребуется, то и дольше.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Отходы
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