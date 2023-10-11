Стало известно, кто должен вывозить листву с придомовых территорий

Осенью жители частных домов, сотрудники управляющих компаний в многоквартирных домах проводят сбор опавшей листвы. Для того чтобы регоператор вывез листву с придомовых территорий многоквартирных и частных домов, листва и другие сезонные отходы должны быть упакованы в полиэтиленовые мешки и завязаны. Размещать мешки с опавшей листвой необходимо на контейнерной площадке в отсеке для КГО или рядом, но так, чтобы не перекрывать людям и мусоровозам пути для пользования и обслуживания контейнеров. В частном секторе, где ТКО собирается в индивидуальный бак, мешки с листвой рекомендуется оставлять рядом с баком.