Стало известно, кто должен вывозить листву с придомовых территорий

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Осенью жители частных домов, сотрудники управляющих компаний в многоквартирных домах проводят сбор опавшей листвы. Для того чтобы регоператор вывез листву с придомовых территорий многоквартирных и частных домов, листва и другие сезонные отходы должны быть упакованы в полиэтиленовые мешки и завязаны. Размещать мешки с опавшей листвой необходимо на контейнерной площадке в отсеке для КГО или рядом, но так, чтобы не перекрывать людям и мусоровозам пути для пользования и обслуживания контейнеров. В частном секторе, где ТКО собирается в индивидуальный бак, мешки с листвой рекомендуется оставлять рядом с баком.
В МУП «САХ» рассказали об основных правилах подготовки отходов от уборки придомовой территории от листвы:
— Сезонные отходы необходимо упаковать в плотные полиэтиленовые мешки и завязать их. Это поможет избежать нарушения целостности пакета, если в него попадут, например, ветки или осколки стекла, а значит, собранная листва отправится на полигон, а не разлетится по округе.
— Региональный оператор осуществляет сбор отходов исключительно с контейнерных площадок, которые внесены в реестр мест накопления. Поэтому наши мусоровозы не будут курсировать по дворам многоквартирных домов в поисках мешков с листвой, которые остались на придомовой территории. Просто разместите пакеты с листвой в отсеке для накопления КГО.
— Чтобы избежать переполнения отсека для КГО, рекомендуем жителям не размещать все отходы после субботника в отсеках для крупногабаритных отходов одновременно, а попросить дворника перемещать упакованную листву с придомовой территории в отсеки для КГО частями, не заполняя отсек полностью. При таком подходе на контейнерной площадке всегда найдется место не только для листвы, но и для крупногабаритных отходов, которые могут быть выброшены жителями в период субботников.
— Упакованную листву необходимо складировать именно в отсеках для КГО, а не в контейнерах. Это поможет избежать быстрого переполнения ёмкостей и убережет контейнерные площадки от навалов ТКО при ежедневном вывозе.
— Региональный оператор вывезет упакованную листву с контейнерных площадок многоквартирных домов в рабочем режиме, оставлять заявки в диспетчерскую службу специально не требуется.
Период листопада дает существенное увеличение объемов для транспортных компаний, перевозящих ТКО, техника и люди испытывают дополнительную нагрузку. Чтобы не допустить сбоя по сбору и вывозу ТКО и КГО, листва будет вывозиться поэтапно. Не следует беспокоиться, если первый же мусоровоз не увез все мешки. Листопад несколькими днями не ограничивается, и вывоз листвы будет продолжаться как минимум месяц, а если потребуется, то и дольше.
Причиной невывоза ТКО с придомовой территории одного из домов на ул. Кропоткина стала невозможность проезда к контейнерам в связи с тем, что проезд перегородили припаркованные автомобили.