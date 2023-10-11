Стриптизерши подрались в новосибирском баре

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прервали стычку между двумя танцовщицами. 10 октября из бара в Железнодорожном районе Новосибирска поступил сигнал тревоги в дежурную часть Агентства.
Прибыв на место происшествия, гвардейцы обнаружили двух девушек, которые ругались друг с другом среди посетителей. Они быстро разделили их и начали выяснять причину конфликта.
Оказалось, что эти две девушки являются стриптизершами, работающими в соседнем баре. Они были приглашены в этот бар молодым человеком, который заплатил за приватное общение только с одной из них. Вторая стриптизерша, чувствуя себя не уделенной вниманием, выразила свое неудовольствие коллеге, обвиняя ее в том, что она лишний раз отвлекла ее от работы.
Гвардейцам пришлось задержать агрессивную девушку. Они передали ее в полицию для дальнейших мер по пресечению правонарушения.