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Танцовщицы подрались

Стриптизерши подрались в новосибирском баре

11 октября 2023, 06:37
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Танцовщицы подрались
В новосибирском баре подрались две стриптизерши, которые не поделили клиента, о чем сообщили в АБ «Гвардия».

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прервали стычку между двумя танцовщицами. 10 октября из бара в Железнодорожном районе Новосибирска поступил сигнал тревоги в дежурную часть Агентства.

Прибыв на место происшествия, гвардейцы обнаружили двух девушек, которые ругались друг с другом среди посетителей. Они быстро разделили их и начали выяснять причину конфликта.

Оказалось, что эти две девушки являются стриптизершами, работающими в соседнем баре. Они были приглашены в этот бар молодым человеком, который заплатил за приватное общение только с одной из них. Вторая стриптизерша, чувствуя себя не уделенной вниманием, выразила свое неудовольствие коллеге, обвиняя ее в том, что она лишний раз отвлекла ее от работы.

Гвардейцам пришлось задержать агрессивную девушку. Они передали ее в полицию для дальнейших мер по пресечению правонарушения.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Бар#Конфликт#Эмилия Губарева#Танцовщицы#Стриптизерши
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