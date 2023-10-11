Стриптизерши подрались в новосибирском баре

Оказалось, что эти две девушки являются стриптизершами, работающими в соседнем баре. Они были приглашены в этот бар молодым человеком, который заплатил за приватное общение только с одной из них. Вторая стриптизерша, чувствуя себя не уделенной вниманием, выразила свое неудовольствие коллеге, обвиняя ее в том, что она лишний раз отвлекла ее от работы.