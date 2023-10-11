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В Новосибирске открыли центр для жалоб на военкоматы

В Новосибирске открыли центр для жалоб на военкоматы

11 октября 2023, 09:14
Фото: 1MI
Военная прокуратура Новосибирского гарнизона организовала центр оказания правовой помощи и консультаций по вопросам призыва на военную службу. Он работает с 1 октября 2023 года.

Этот центр занимается вопросами призыва граждан на военную службу и проверкой соблюдения требований законодательства со стороны должностных лиц воинских частей и учреждений. Также контролируется работа военкоматов в районах области.

В регионе функционирует 19 районных военных комиссариатов, которые находятся под надзором военной прокуратуры. Ежедневно проводятся проверки, чтобы убедиться, что там не нарушают законы, не злоупотребляют полномочиями.

Виновные лица привлекаются к ответственности. В случае выявления взяточничества или других нарушений, призывникам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Призыв#Военкоматы#Военная служба
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