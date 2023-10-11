В Новосибирске открыли центр для жалоб на военкоматы

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Этот центр занимается вопросами призыва граждан на военную службу и проверкой соблюдения требований законодательства со стороны должностных лиц воинских частей и учреждений. Также контролируется работа военкоматов в районах области.
В регионе функционирует 19 районных военных комиссариатов, которые находятся под надзором военной прокуратуры. Ежедневно проводятся проверки, чтобы убедиться, что там не нарушают законы, не злоупотребляют полномочиями.
Виновные лица привлекаются к ответственности. В случае выявления взяточничества или других нарушений, призывникам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.