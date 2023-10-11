В Новосибирской области начали сносить детские площадки во дворах: правда или фейк?

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Как узнали журналисты издания VN.ru, в Доволенском районе действительно демонтировали одну детскую придомовую площадку. Однако к этому решению чиновников сподвигли не жалобы местных жителей, а предписания РЭС. Специалисты узнали, что игровой комплекс расположен под высоковольтной ЛЭП — это угрожает безопасности детей.
Глава Доволенского сельского Совета Татьяна Амбурцева эту информацию подтвердила. Также она объяснила, что в районе могут демонтировать по наказу прокуратуры все игровые площадки, которые не соответствуют нормам ГОСТа.
Но спасти детские игровые комплексы во дворах, со слов Амбурцевой, можно. Чиновники планируют заложить в бюджет сельсовета на следующий год деньги на их реконструкцию.
Также в планах за счёт средств бюджета установить еще три сертифицированных игровых объекта для детей в райцентре.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.